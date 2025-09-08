Ngày 8/9, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Vương Quốc Tuấn (45 tuổi, cựu Công an phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú cũ) 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo buộc, đầu năm 2022, ông Huỳnh Văn Tỷ (ngụ phường Bình Phú, TPHCM) có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng một phần đất ở xã Tân Kiên (huyện Bình Chánh cũ) từ đất sản xuất lên đất thổ cư nên đã nhờ Vương Hoàng Lê hỏi giúp. Sau đó, Lê liên hệ Trần Anh Trung (là cộng tác viên của Lê) thì được Trung cho biết bạn học của Trung là Vương Quốc Tuấn là công an, có nhiều mối quan hệ quen biết với chính quyền địa phương nên có thể thực hiện được việc này.

Khoảng tháng 3/2022, thông qua Trung và Lê, Tuấn đến gặp ông Tỷ. Trong lúc trò chuyện, Tuấn nói có khả năng thực hiện được việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo yêu cầu của ông Tỷ, do Tuấn có quen biết nhiều lãnh đạo chính quyền huyện Bình Chánh (cũ). Tin tưởng, ông Tỷ nhờ Tuấn giúp và cả 2 ký “Hợp đồng dịch vụ" với chi phí là hơn 3,2 tỷ đồng.

Bị cáo Vương Quốc Tuấn. Ảnh: TM

Sau đó, ông Tỷ đã nhiều lần chuyển cho Tuấn hơn 3 tỷ đồng. Nhận được tiền từ ông Tỷ, Tuấn chia cho Trung và Lê mỗi người 110 triệu đồng tiền công môi giới, số còn lại Tuấn dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Dù đã nhận đủ tiền nhưng Tuấn không thực hiện công việc như thỏa thuận. Đợi lâu không thấy kết quả, ông Tỷ nhiều lần thúc ép Tuấn nên ngày 2/11/2022, Tuấn hẹn gặp ông Tỷ tại 1 quán cà phê thuộc quận Bình Tân cũ. Tại đây, Tuấn đưa cho ông Tỷ xem Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Chi nhánh Văn phòng đất đai huyện Bình Chánh (cũ) cấp ngày 1/11/2022 đứng tên ông Tỷ. Sau khi xem Giấy chứng nhận, ông Tỷ phát hiện giấy ghi sai tên ông nên Tuấn lấy lại và nói đây là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa hoàn thiện, để Tuấn yêu cầu chỉnh lý đúng nội dung rồi sẽ giao lại sau.

Vào các ngày 15/1/2023 và 7/3/2023, Tuấn viết giấy cam kết, hứa với ông Tỷ chậm nhất là hết tháng 4/2023 sẽ thực hiện xong hợp đồng. Nếu sai Tuấn sẽ trả lại toàn bộ chi phí.

Sau đó, với lý do cần tiền để giải quyết nhanh hồ sơ, Tuấn yêu cầu ông Tỷ chuyển thêm tiền. Tưởng thật, ông Tỷ đã chuyển thêm cho Tuấn 430 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau đó Tuấn thông báo cho biết không thực hiện được hợp đồng và viết giấy cam kết đến ngày 12/8/2023 sẽ trả lại số tiền đã nhận. Đến hẹn, Tuấn không trả lại tiền như đã hứa và né tránh. Bức xúc, ông Tỷ đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Tuấn tới cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai bản thân chỉ công tác trong lực lượng Công an nhân dân, không có thẩm quyền gì trong việc thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhưng vì cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân nên đã đưa ra các thông tin gian dối để lừa lấy tiền của ông Tỷ.

Đối với Vương Hoàng Lê và Trần Anh Trung, mặc dù có tham gia soạn thảo hợp đồng và nhận tổng cộng 220 triệu đồng từ Tuấn, song không có sự bàn bạc, thỏa thuận chiếm đoạt với bị cáo. Sau khi biết sự việc, cả hai đã hoàn trả số tiền cho ông Tỷ nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xét thấy, hành vi của bị cáo là nguy hiểm, cần xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung nên sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án như trên.