Trong tập 11 phim Lửa trắng lên sóng tối 23/7, Mai (Việt Hoa) đang đứng hóng chuyện giữa Lão Công (NSƯT Hồ Phong) và Cương (Duy Hưng) thì phát hiện có dấu chân người lạ trong nhà. Con gái liền báo cho ông trùm ngay lập tức để kịp thời đối phó.

Trong khi đó, đúng như mong muốn, Mai thay mặt bố đến Làng Tĩnh Lặng để nói chuyện với Lan (Thu Quỳnh) - người đại diện của Santana. Cuộc nói chuyện giữa hai người nhằm hóa giải hiểu lầm về vụ nhà vườn và đàm phán cho chuyến hàng sắp tới. Mai dằn mặt Lan rằng giao dịch ở đâu cũng được, miễn không làm phiền tới Lão Công, nếu không Santana đừng hòng sử dụng tuyến đường hàng độc quyền của bên Hoà Công. Ngoài ra để đối phó với công an, Santana phải cung cấp đầy đủ thông tin địa điểm, số lượng, chủng loại ma tuý.

Ở diễn biến khác, Sương (Cù Thị Trà) nói với Lê Trường (Mạnh Cường) rằng vụ hắn suýt bị bắt chắc chắn có mật báo và kẻ này không ai khác là Lan, khiến Đồng (Xuân Hồng) phải chết oan.

Còn Cương đã không thể giấu nổi tình cảm của mình dành cho Mai khi lộ rõ vẻ lo lắng cho con gái Lão Công khi thấy cô lăn xả vào những việc nguy hiểm. "Anh lo cho tôi à? Anh thích tôi?", Mai hỏi Cương.

Cương sẽ trả lời ra sao? Kẻ lạ mặt đột nhập nhà Lão Công là ai? Diễn biến chi tiết Lửa trắng tập 11 lên sóng 20h hôm nay trên VTV3.

Gia đình 3 thế hệ sống chung trong căn nhà 41m2 của NSND là Đại tá công an Đại tá, NSND Nguyễn Hải chia sẻ với VietNamNet về cuộc sống hiện tại, lý do ông vắng bóng trên màn ảnh.

Diễn viên đóng vai bà trùm trong phim cảnh sát hình sự trên VTV cả nước biết mặt Diễn viên Thu Quỳnh tái xuất màn ảnh với vai bà trùm ma tuý tên Lan trong phim cảnh sát hình sự "Lửa trắng" đang phát sóng trên VTV.