Trong tập 13 phim Lửa trắng lên sóng tối 30/7, Mai (Việt Hoa) bắt bài Cương (Duy Hưng) nói anh đang không ổn nên cố điều tra xem Cương đang gặp chuyện gì. Mai cũng tỏ ý nghi ngờ vì Cương nhúng tay vào chuyện làm hại Lão Công (NSƯT Hồ Phong). "Anh đã gặp ai và họ muốn gì?", Mai lạnh lùng hỏi Cương.

Ở diễn biến khác, sau khi Lão Công gặp chuyện, Lan (Thu Quỳnh) đã trực tiếp gặp Cương ‘đen’ để đàm phán mong muốn được hợp tác một lần nữa. Cương ngỡ ngàng vì thấy Lan giờ đã thay đổi quá nhiều, khẳng định thích bà trùm của ngày xưa hơn.

"Tôi cũng không muốn gặp anh trong hoàn cảnh này. Tôi muốn hợp tác sòng phẳng. Tôi có hàng chất lượng, nguồn cung vô tận từ phía bên kia biên giới. Còn các anh có đường an toàn, có hệ thống phân phối đã được cắm rễ từ lâu nhưng phải bằng phân chứ không phải bố đời như sếp cũ của anh được", Lan ngả bài với Cương.

Trong khi đó, Mai khẳng định với thủ trưởng Đỗ Việt rằng Cương đang có tình cảm với mình khi muốn dựng cô lên làm người đại diện băng Lão Công và Mai tin Cương sẽ làm được. Ngay lập tức, ông Việt hỏi cấp dưới của mình liệu tình cảm ấy đến từ 1 phía hay đến từ 2 bên. "Em nghĩ anh ta sẽ là một người tử tế nếu không bị hoàn cảnh xô đẩy. Trong một hoàn cảnh khác, em và anh ta hoàn toàn có thể trở thành bạn bè thân thiết", Mai trả lời khi được hỏi về tình cảm của mình với Cương.

Còn Thảo My, người tình của Lão Công bị Trúc (Thanh Huế) thao túng khi nắm được một vài việc mà Thảo My làm sau lưng sếp.

Mục đích của Trúc là muốn biết một vài thứ mà Lão Công đã chuẩn bị cho con trai quá cố đang ở đâu. Cương có chịu làm theo đề nghị của Lan? Cương trả lời Mai ra sao? Diễn biến chi tiết Lửa trắng tập 13 lên sóng 20h hôm nay trên VTV3.