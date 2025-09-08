Cụ thể, Sở GD-ĐT TPHCM điều động, luân chuyển hàng loạt hiệu trưởng các trường "hot" như: Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Gia Định, THPT Trần Phú, THPT Thủ Đức…

Theo đó, ông Lâm Triều Nghi, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền nhậm chức Hiệu trưởng Trường THPT Gia Định.

Bà Nguyễn Ngọc Khánh Vân, Hiệu trưởng Trường THPT Gia Định nhậm chức Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Đa.

Ông Nguyễn Đức Chính, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú nhậm chức Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền.

Ông Lê Ngọc Khái, Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Đức nhậm chức Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú.

Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Hiệu trưởng Trường THPT Dương Văn Thì nhậm chức Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Đức.

Bà Lê Tường Quyên, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trưng Vương nhậm chức Hiệu trưởng Trường THPT Dương Văn Thì.

Ông Lê Hữu Tân, Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Đa nhậm chức Hiệu trưởng Trường THPT Đào Sơn Tây.

Bà Hoàng Thị Hảo, Hiệu trưởng Trường THPT Đào Sơn Tây nhậm chức Hiệu trưởng Trường THPT Long Trường.

Sở GD-ĐT TPHCM cũng bổ nhiệm lại ông Đỗ Đình Đảo làm Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ; ông Thái Quang Cường, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hiền; bà Phạm Thị Thanh Huyền, Phó hiệu trường Trường THCS – THPT Sương Nguyệt Anh; bà Lê Thị Quỳnh Mai, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ.

Đồng thời, bổ nhiệm bà Đỗ Thị Hằng, Giáo viên Trường THPT Long Trường làm Phó hiệu trưởng; ông Nguyễn Minh Châu, Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh làm Phó hiệu trưởng.









