Theo hãng thông tấn Anadolu, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/3 đã khẳng định ông không còn quá hứng thú với giải Nobel Hòa bình trong cuộc phỏng vấn với tờ Washington Examiner.

"Tôi không biết, tôi không hứng thú với vấn đề này. Tôi không có bất kỳ cuộc trò chuyện nào với các nhà lãnh đạo thế giới về giải Nobel trong thời gian vừa qua", ông Trump cho biết.

Khi được hỏi liệu chiến dịch tấn công Iran có thể tác động tới các thành viên của Ủy ban Nobel hay không, Tổng thống Trump trả lời: "Tôi không biết nữa".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Trong cùng cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump cũng thừa nhận Cuba sẽ nằm trong chương trình nghị sự tiếp theo của Mỹ sau Iran. Trước đó, ông Trump nói rằng Washington có thể tìm cách tiếp quản Cuba "một cách thân thiện".

Chiến dịch tấn công phủ đầu của Mỹ ở Trung Đông nổ ra vào ngày 28/2 với các cuộc không kích của dẫn đến cái chết của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Cách đây 1 ngày, Tổng thống Trump nhận định cuộc xung đột với Iran có thể sắp kết thúc, nhấn mạnh rằng lực lượng Mỹ và Israel đã vô hiệu hóa phần lớn năng lực quân sự của Iran.

Theo giới quan sát, phát biểu mới đây đã đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý của Tổng thống Trump về giải Nobel Hòa bình, khi nhà lãnh đạo Mỹ từng tuyên bố ông xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình năm 2025 vì đã giải quyết 8 cuộc xung đột trên toàn thế giới.