Tổng thống Trump khẳng định ông xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình vì "đã làm những điều chưa ai làm được khi chấm dứt 8 cuộc xung đột".

Theo USA Today, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/10 đã đề cập tới việc muốn nhận giải Nobel Hòa bình tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, trong bối cảnh Viện Nobel Na Uy sẽ trao giải thưởng này vào ngày 9/10.

"Tôi không hề khoe khoang, nhưng đó là sự thật. Tôi đã làm những điều không ai làm được khi chấm dứt 8 cuộc xung đột, trong khi có nhiều tổng thống không giải quyết được cuộc chiến nào. Nếu không trao cho tôi, đó sẽ là một điểm trừ lớn đối với Viện Nobel. Tôi nói điều này không phải với thái độ dè bỉu, mà là thực tế", ông Trump cho biết.

Trong bình luận của mình, Tổng thống Trump cũng nhắc tới việc thủ lĩnh đối lập Venezuela Maria Corina Machado, chủ nhân giải Nobel Hòa bình năm ngoái", muốn trao lại giải thưởng này cho ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tin ông xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình. Ảnh: Nacionale

"Họ đã trao giải cho một người phụ nữ tuyệt vời, nhưng bà ấy lại trao lại nó cho tôi. Tôi rất vinh dự khi nhận giải thưởng gián tiếp, khi bà ấy khẳng định không ai xứng đáng hơn Donald Trump", ông Trump nói.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng tỏ ra không hài lòng khi cựu tổng thống Mỹ Barack Obama nhận giải Nobel hòa bình vào năm 2009. "Ông Obama được giải thưởng này khi vừa đắc cử. Ông ấy còn không hiểu vì sao mình được trao giải", ông Trump nhấn mạnh.

Trong một thông báo riêng rẽ ngày 7/10, Nhà Trắng xác nhận rằng Tổng thống Trump sẽ trao Huân chương Khoa học Quốc gia cho tỷ phú Elon Musk và một số lãnh đạo công nghệ nổi bật.

"Chính quyền Tổng thống Trump ghi nhận những đóng góp của các nhà lãnh đạo kiệt xuất trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Họ đang góp phần đảm bảo Mỹ tiếp tục dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo", phát ngôn viên Nhà Trắng cho hay.

Huân chương Khoa học Quốc gia là giải thưởng được quốc hội Mỹ khởi xướng vào năm 1959. Đây là giải thưởng danh giá nhất do tổng thống Mỹ trao tặng cho những nhà khoa học và kỹ sư xuất sắc.