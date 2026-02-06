Theo The Hill, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 5/2 đã chỉ trích đại sứ Mỹ tại Warsaw Tom Rose sau khi nhà ngoại giao Mỹ tuyên bố Chủ tịch Hạ viện Ba Lan Włodzimierz Czarzasty "sẽ bị đưa vào danh sách đen vì phản đối việc đề cử Tổng thống Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình".

"Thưa Đại sứ Rose, chúng tôi cho rằng giữa các đồng minh cần phải có sự tôn trọng, không phải thuyết giảng. Ít nhất là chúng tôi hiểu quan hệ đối tác theo cách đó", ông Tusk cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Đáp lại, Đại sứ Rose khẳng định bản thân luôn dành sự tôn trọng cho Thủ tướng Donald Tusk, đánh giá cao đóng góp của ông trong việc củng cố quan hệ Mỹ - Ba Lan. Tuy vậy, ông Rose nhấn mạnh rằng việc "xúc phạm" Tổng thống Trump là điều mọi quan chức Ba Lan không nên làm và ông sẽ không xin lỗi vì đã lên tiếng bảo vệ nhà lãnh đạo của nước Mỹ.

"Những phát biểu của ông Czarzasty về Tổng thống Trump là thiếu tôn trọng, thậm chí xúc phạm. Chúng tôi sẽ cắt đứt liên lạc với ông Czarzasty, quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Ông Czarzasty đã tự biến mình thành một trở ngại nghiêm trọng đối với quan hệ tuyệt vời của chúng tôi với Thủ tướng Tusk và chính phủ Ba Lan", ông Rose tuyên bố.

Về phía ông Czarzasty, Chủ tịch Hạ viện Ba Lan nói ông "lấy làm tiếc" trước phản ứng của đại sứ Mỹ, nhưng khẳng định sẽ không thay đổi lập trường về việc từ chối để cử Tổng thống Trump cho giải Nobel Hòa bình.

Tranh cãi giữa Mỹ và Ba Lan bắt đầu từ đầu tuần này, khi ông Czarzasty tuyên bố sẽ không ủng hộ nỗ lực do Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson và Chủ tịch Quốc hội Israel Amir Ohana dẫn dắt nhằm vận động các lãnh đạo nghị viện toàn cầu đề cử Tổng thống Trump cho giải Nobel Hòa bình năm 2026.