Ghi nhận của PV VietNamNet ngày 14/6, khu vực Bãi Trước xuất hiện từng mảng lục bình kết thành lớp dày, phủ kín dọc hơn 1km bờ biển sát mép nước.

Xen lẫn trong đó là cành cây, quả dừa khô cùng nhiều rác thải bị cuốn trôi theo dòng nước sau những trận mưa lớn. Khung cảnh quen thuộc thường ngày bên bờ biển vì thế trở nên nhếch nhác, bởi một màu xanh đặc quánh của lục bình.

Người dân cùng du khách ngồi chơi trên bờ biển, giữa những mảng lục bình dày đặc.

Lục bình được gom thành từng đống lớn sát bên bờ kè, chờ mang đi xử lý.

Để xử lý lượng lớn lục bình dạt vào bờ, từ sáng sớm, hàng chục công nhân vệ sinh môi trường đã có mặt tại khu vực triển khai công tác thu gom.

Ngoài việc dọn thủ công, công ty vệ sinh môi trường còn huy động thêm xe múc, hoạt động liên tục dọc bờ biển nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý.

Theo các công nhân, lượng lục bình theo dòng nước dạt vào bờ tăng mạnh. Vì vậy, mỗi ngày từ sáng sớm, họ phải chia nhóm thu gom liên tục, đồng thời huy động thêm phương tiện cơ giới để xử lý nhanh, tránh ảnh hưởng đến cảnh quan ven biển.

Giữa những mảng lục bình trôi nổi trên mặt nước, người dân Vũng Tàu vẫn duy trì thói quen tắm biển.

Bà Hồng (72 tuổi, trú phường Vũng Tàu) cho biết, hiện tượng này gần như năm nào cũng xảy ra vào thời điểm đầu mùa mưa nên người dân địa phương đã quen thuộc. Theo bà Hồng, dù lục bình xuất hiện khá dày nhưng sinh hoạt thường ngày, đặc biệt việc tắm biển của người dân hầu như không bị ảnh hưởng nhiều.

Đại diện Công ty CP Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu cho biết, hiện tượng lục bình dạt vào bờ thường xảy ra vào khoảng cuối tháng 5 đến đầu tháng 6 hàng năm. Sau những trận mưa lớn đầu mùa, kết hợp tác động của gió mùa Tây Nam, thủy triều và dòng chảy ven biển khiến lượng lớn lục bình cùng rác từ các hệ thống sông ở TPHCM, Đồng Nai và khu vực miền Tây bị cuốn ra biển rồi trôi dạt vào Bãi Trước, Bãi Sau.

Những ngày qua, đơn vị đã huy động lực lượng công nhân môi trường cùng nhiều phương tiện cơ giới như xe cuốc, xe ép rác làm việc liên tục để thu gom, vận chuyển hàng chục tấn lục bình và rác thải đi xử lý.