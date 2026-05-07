Rong biển dạt vào dày đặc, phủ kín nhiều đoạn bờ biển Bãi Sau Vũng Tàu. Ảnh: Q.H

Sáng 7/5, ghi nhận của PV VietNamNet tại khu vực Bãi Sau cho thấy dọc bờ biển xuất hiện dày đặc các mảng rong màu xanh ngọc nổi sát mép nước. Theo sóng biển, rong liên tục dạt vào bờ, phủ thành từng lớp dày kéo dài ven bãi cát.

Từ sáng sớm, nhiều người mang theo rổ nhựa, xô chậu ra biển nhặt rong đem về. Loại rong này có thân mềm, hạt nhỏ li ti như chùm nho non.

Người dân địa phương gom rong biển, sau đó mang lên bờ phơi nắng để dùng nấu nước uống. Ảnh: Q.H

Người dân địa phương cho biết, hiện tượng rong biển dạt dày đặc vào bãi biển Vũng Tàu như những ngày qua khá hiếm gặp.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, người dân phường Vũng Tàu, cho biết sáng sớm ra biển tập thể dục đã thấy bờ biển phủ kín rong xanh, nhiều người tranh thủ nhặt mang về phơi khô.

Trong khi đó, theo chị Lê Thị Hồng - một người dân đi nhặt rong từ sáng sớm, rong biển sau khi phơi khô có thể dùng nấu nước giải nhiệt hoặc pha trà nên nhiều người kéo nhau ra nhặt từ sớm.

Rong biển dày đặc trên bãi cát. Ảnh: Q.H

Rong biển theo từng đợt sóng dạt vào bờ, tạo thành từng mảng dày. Ảnh: Q.H

Tuy nhiên, những người có kinh nghiệm cũng khuyến cáo không nên sử dụng rong đã chuyển màu, có mùi lạ hoặc lẫn nhiều rác thải do có thể ảnh hưởng sức khỏe.

Công nhân dùng cuốc gom rong biển vào sọt để mang đi xử lý. Ảnh: Q.H

Đại diện Công ty CP Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu (VESCO) cho biết, những ngày qua đơn vị liên tục thu gom lượng lớn rong biển dạt vào bờ. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, rong lại tiếp tục theo sóng biển trôi vào.

Để đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan bãi biển, đơn vị đã huy động hàng chục công nhân cùng phương tiện chuyên dụng làm việc liên tục để thu gom, vận chuyển rong đi xử lý.

Xe múc được huy động đến bờ biển để thu gom rong. Ảnh: Q.H

“Hiện mỗi ngày đơn vị thu gom khoảng 30-40 tấn rong biển. Công nhân phải làm việc liên tục từ sáng sớm để kịp dọn sạch bãi biển phục vụ người dân và du khách”, đại diện VESCO cho biết.