El Nino hình thành nhanh hơn thường lệ

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vừa chia sẻ những nhận định về diễn biến của hiện tượng El Nino và các tác động có thể xảy ra đối với Việt Nam trong thời gian tới.

Theo đó, quá trình hình thành El Nino lần này diễn ra tương đối nhanh. Số liệu quan trắc cho thấy chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực Nino 3.4 đã đạt ngưỡng +0,5 độ C vào tháng 5 và tăng lên khoảng +0,7 độ C vào đầu tháng 6, cho thấy El Nino đã chính thức hình thành.

El Nino chính thức xuất hiện và có thể là El Nino mạnh nhất lịch sử kể từ năm 1950. Nguồn: NOAA

“So với diễn biến thông thường, thời gian chuyển từ trạng thái trung tính sang El Nino được đánh giá là khá ngắn. Điều này phản ánh sự ấm lên nhanh của vùng trung tâm Thái Bình Dương cùng sự tương tác thuận lợi giữa đại dương và khí quyển”, ông Lâm nhận xét.

Đồng thời, ông Lâm cũng cho biết, các dự báo hiện nay cho thấy El Nino sẽ tiếp tục mạnh thêm trong những tháng cuối năm và có thể kéo dài sang đầu năm 2027.

Hiện xác suất xuất hiện El Nino với cường độ rất mạnh vào khoảng 60-65%, có diễn biến tương tự El Nino năm 2023, đồng thời có cường độ tương đương sự kiện El Nino 2015-2016. Nếu xảy ra, đây có thể là một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

“Kịch bản này sẽ khiến Việt Nam đối mặt với nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm, số đợt không khí lạnh giảm, lượng mưa thiếu hụt trên diện rộng, đặc biệt tại Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ (Tây Nguyên) và Nam Bộ”, ông Lâm nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông Lâm cảnh báo, dù số lượng bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến Việt Nam trong các năm El Nino thường ít hơn trung bình nhiều năm, khả năng xuất hiện các cơn bão rất mạnh và gây thiệt hại lớn vẫn hiện hữu. Vì vậy, không thể chủ quan trước nguy cơ thiên tai trong thời gian tới.

El Nino 2015-2016 từng gây nắng nóng và hạn hán khốc liệt

Nhìn lại lịch sử, các đợt El Nino mạnh thường để lại những tác động rất rõ nét đối với thời tiết, khí hậu và thiên tai ở Việt Nam. Gần đây nhất là sự kiện El Nino 2015-2016, được đánh giá là một trong những đợt mạnh nhất kể từ năm 1950, có cường độ tương đương các đợt El Nino năm 1982-1983 và 1997-1998.

Năm El Nino thường gây nắng nóng khốc liệt. Ảnh: Thạch Thảo

Tác động nổi bật nhất trong giai đoạn 2015-2016 là tình trạng nắng nóng kéo dài và khốc liệt. Đợt nắng nóng dài nhất năm tại khu vực ven biển Trung Bộ đã vượt qua kỷ lục năm 2014, kéo dài tới 32 ngày ở Nam Trung Bộ, 36 ngày ở Trung Trung Bộ và 39 ngày ở Bắc Trung Bộ.

Trong đợt nắng nóng này, nhiệt độ cao nhất tại Bắc Trung Bộ phổ biến từ 39-41 độ. Đặc biệt, nhiệt độ cao nhất năm 2015 được ghi nhận tại trạm Con Cuông (Nghệ An), lên tới 42,7 độ vào ngày 30/5.

Cùng với đó, từ cuối năm 2015 sang đầu năm 2016, lượng mưa suy giảm kéo dài gây ra hạn hán, xâm nhập mặn ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Cũng trong năm 2015, Biển Đông chỉ xuất hiện 5 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới, bằng khoảng 50% trung bình nhiều năm; chỉ 2 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam và đều không mạnh".

Nắng nóng gia tăng nhưng vẫn có thể xuất hiện mưa cực đoan

Ông Hoàng Phúc Lâm nhận định, trong các tháng cuối năm 2026, nền nhiệt trên phạm vi cả nước có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ. Riêng giai đoạn từ tháng 10-12/2026, nhiệt độ có thể cao hơn từ 1-2 độ.

Hạn mặn có thể xuất hiện ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: H.T

Do đó, trong những tháng còn lại của mùa hè 2026, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ được dự báo sẽ xuất hiện nhiều đợt nắng nóng hơn trung bình nhiều năm, thậm chí có thể ghi nhận các giá trị nhiệt độ vượt mức lịch sử.

Bên cạnh đó, El Nino thường khiến lượng mưa suy giảm ở hầu hết các khu vực trên cả nước, phổ biến từ 25-50%, rõ rệt nhất tại duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Điều này làm gia tăng nguy cơ xảy ra khô hạn cục bộ hoặc trên diện rộng tại những khu vực có nhu cầu sử dụng nước lớn cho sản xuất và sinh hoạt.

Ông Lâm lưu ý trong điều kiện El Nino, những kỷ lục về mưa lớn trong 24 giờ vẫn có thể xuất hiện. Thực tế cho thấy trận mưa lịch sử tại Quảng Ninh vào cuối tháng 7/2015 xảy ra trong bối cảnh El Nino đang hoạt động. Tương tự, đợt lũ lớn, lũ lịch sử tại Quảng Nam - Quảng Ngãi vào cuối tháng 9/2009 sau bão số 9 (Ketsana) cũng là minh chứng cho khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan ngay trong các năm chịu tác động của El Nino.