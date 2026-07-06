Chiều 6/7, Công an TP Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026). Tại Lễ kỷ niệm, tập thể Công an TP vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.

Một tiết mục văn nghệ trong buổi Lễ kỷ niệm. Ảnh: T.K.

Theo Công an Hà Nội, ra đời từ những ngày đầu của nền độc lập dân tộc, lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam đã trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Đồng thời, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Không ngừng phát huy truyền thống, lập nhiều chiến công xuất sắc

Cùng với sự phát triển của lực lượng An ninh nhân dân cả nước, lực lượng An ninh Công an Thủ đô không ngừng phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về bảo đảm an ninh quốc gia.

Trên các lĩnh vực như an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh mạng và đối ngoại, lực lượng đã lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để Thủ đô phát triển bền vững.

Đặc biệt, trong những năm gần đây và hiện nay, Thủ đô bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển với tầm nhìn 100 năm, phấn đấu trở thành Thành phố “văn hiến - thông minh - sáng tạo - sinh thái”. Thành phố đã và đang đẩy mạnh triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội, nhiều nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ.

Trong bối cảnh đó, lực lượng An ninh Công an Thủ đô tiếp tục làm tốt công tác tham mưu chiến lược, giải quyết triệt để các vấn đề phức tạp phát sinh về an ninh, trật tự. Qua đó, góp phần kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định, an toàn, làm nền tảng để thu hút nguồn lực, phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong suốt 80 năm qua, lực lượng An ninh Công an Thủ đô có 8 lượt tập thể, 7 lượt cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND); nhiều tập thể, cá nhân được trao tặng huân chương, huy chương và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Những đóng góp đó góp phần vào thành tích chung, để Công an TP Hà Nội vinh dự 4 lần được phong tặng danh hiệu AHLLVTND.

Đại diện các thế hệ đi trước, Thiếu tướng, PGS.TS Bạch Thành Định, nguyên Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, bày tỏ niềm tự hào về sự lớn mạnh, trưởng thành và những thành tích, chiến công của lực lượng An ninh Thủ đô.

Ông tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP Hà Nội, cùng sự phối hợp của các cấp, các ngành và sự ủng hộ của Nhân dân, lực lượng An ninh Công an Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng văn minh, hiện đại.