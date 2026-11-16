Nhóm Houthi được Iran hậu thuẫn đã gia tăng kiểm soát tại eo biển Bab al-Mandeb khi lực lượng của chính phủ Yemen rút quân để bảo vệ thành phố Aden, nơi đặt trụ sở tạm thời của chính phủ.

Theo hãng tin Al Jazeera, lực lượng chính phủ Yemen ngày 15/11 đã xác nhận việc điều chuyển quân đội từ sân bay Dhubab và các khu vực xung quanh eo biển Bab al-Mandeb về để bảo vệ thủ đô lâm thời Aden trước nguy cơ từ Houthi. Aden là nơi chính phủ Yemen đặt trụ sở tạm thời, trong bối cảnh nhóm Houthi do Iran hậu thuẫn đang kiểm soát thủ đô Sanaa.

"Bước đi này được thực hiện dựa trên ưu tiên bảo đảm an ninh cho thủ đô Aden và các tỉnh lân cận, đồng thời củng cố cho tuyến đầu và xử lý những mối đe dọa hiện hữu. Lực lượng tăng viện cũng sẽ được điều động để chấm dứt cuộc bao vây của Houthi đối với thành phố Taiz", người phát ngôn Lực lượng Vũ trang miền Nam chiến đấu cho chính phủ Yemen thông tin.

Các thành viên của lực lượng Houthi. Ảnh: EPA

Trong một thông báo riêng rẽ, quân đội Yemen tuyên bố đã tiến hành 906 cuộc tấn công nhằm vào các vị trí của Houthi ở các khu vực Marib, al-Jawf và Taiz trong ngày qua.

Truyền thông địa phương đa tin lực lượng Houthi đã kiểm soát các quận Al-Maqatirah, Al-Madaribah và hiện chỉ cách thành phố Aden khoảng 60km. Vào giai đoạn đầu của cuộc xung đột năm 2015, lực lượng Houthi từng thực hiện một nỗ lực chiếm giữ Aden nhưng bất thành.

Việc lực lượng chính phủ Yemen rút khỏi Bab al-Mandeb đã giúp Houthi gia tăng lợi thế tại tuyến hàng hải được xem là "yết hầu" tại Biển Đỏ, trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn chưa khôi phục hoạt động lưu thông do xung đột Mỹ - Iran.

Trên thực tế, lực lượng của chính phủ Yemen hồi đầu tháng 10 đã phát động chiến dịch nhằm giành lại lãnh thổ từ Houthi nhưng bất thành. Trước những diễn biến bất lợi, chính phủ Yemen đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ đưa eo biển Bab al-Mandeb và bờ biển phía tây Yemen trở lại quyền kiểm soát của họ, nhấn mạnh rằng eo biển này có ý nghĩa sống còn đối với tự do hàng hải và thương mại quốc tế.