Quân đội Yemen hôm nay (5/10) thông báo họ đã giành lại quyền kiểm soát khu vực chiến lược Bab el-Mandeb từ tay lực lượng Houthi thân Iran trong khuôn khổ chiến dịch mang tên “Bình minh Yemen”.

Eo biển Bab el-Mandeb. Ảnh: Anadolu

Hãng Anadolu dẫn lời trung tá Majid Abdullah al-Nuzayli, phát ngôn viên của quân đội Yemen cho biết Lữ đoàn khổng lồ miền Nam và lực lượng Lá chắn quốc gia ủng hộ chính phủ đã “thành công trong việc thâu tóm quyền kiểm soát Bab el-Mandeb”.

Trong một loạt tuyên bố trên mạng xã hội X, ông al-Nuzayli cho biết lực lượng chính phủ cũng kiểm soát sân bay Dhubab và cắt đứt tuyến đường nối Dhubab với Mokha. Quan chức này cho biết thêm hàng trăm tay súng Houthi đã bị bao vây tại khu vực Dhubab và họ đã kêu gọi lực lượng này đầu hàng. Một số tay súng Houthi sau đó đã chạy trốn bằng thuyền qua đường biển.

Bab el-Mandeb là tuyến hàng hải có vị trí chiến lược, nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Biển Ảrập, đồng thời là một trong những tuyến đường quan trọng đối với hoạt động vận tải biển quốc tế.

Quân đội Yemen cũng tuyên bố họ đã “vô hiệu hóa” 1.747 thành viên Houthi trong 1.122 chiến dịch quân sự trên nhiều mặt trận. Theo ông Nuzaili, các chiến dịch của quân chính phủ Yemen nhằm vào những vị trí pháo binh và bệ phóng tên lửa, công sự phòng thủ, các tuyến đường tiếp cận và tiến quân, các tuyến và phương tiện tiếp tế, lực lượng chi viện, các điểm tập kết quân sự cũng như cơ cấu chỉ huy và trung tâm chỉ huy, kiểm soát của Houthi. Các chiến dịch được tiến hành tại các tỉnh Saada, Al-Jawf và Taiz cùng khu vực ven biển phía tây Yemen.

Ông Nuzaili cho biết tham gia chiến dịch có máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, pháo binh, tên lửa, bệ phóng rocket và các tay súng bắn tỉa. Lực lượng chính phủ sẽ tiếp tục chiến dịch nhằm giành lại các vùng lãnh thổ và cơ quan nhà nước, đồng thời mở rộng chủ quyền quốc gia.

Yemen rơi vào xung đột kéo dài từ năm 2014, khi Houthi chiếm thủ đô Sanaa và một số tỉnh, buộc liên minh do Ảrập Xêút dẫn đầu phải can thiệp vào năm 2015 để hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận tại đây.

Giao tranh gia tăng từ tháng 7, với đợt leo thang nghiêm trọng trong tháng 9 khi Houthi giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Mokha và tiến tới đảo Mayyun, nằm án ngữ gần eo biển Bab el-Mandeb.