Theo CNBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/9 đã cảnh báo về khả năng tấn công tổ hợp núi Pickaxe, gần cơ sở hạt nhân Natanz của Iran, trong bối cảnh Washington vừa phát hiện một số hoạt động ở khu vực này.

"Chúng tôi nhận thấy có một số hoạt động tại Pickaxe. Tôi khuyên Iran không nên giở trò, bởi chúng tôi sẽ phải giáng một đòn rất mạnh vào họ", ông Trump cho biết.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra khi hoạt động xây dựng tại khu phức hợp núi Pickaxe dường như đã gia tăng đáng kể. Theo hình ảnh vệ tinh, Iran đang đẩy nhanh việc xây dựng các tuyến đường nối vào cơ sở ngầm ở bên trong lòng núi. Tuy vậy, hiện chưa thể xác định liệu các hoạt động này có liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran hay không.

Tổng thống Trump cảnh báo tấn công tổ hợp núi Pickaxe của Iran. Ảnh: The Week

Trên thực thế, đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Trump đề cập tới khả năng tấn công núi Pickaxe. Kể từ giữa tháng 7, ông chủ Nhà Trắng đã nhiều lần úp cảnh báo về khu vực này, trong bối cảnh Mỹ và Israel muốn gia tăng sức ép đối với Iran.

Iran bác tin can thiệp vào vấn đề Yemen

Theo WANA, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei ngày 10/9 đã bác bỏ tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio về vai trò của Tehran trong các diễn biến tại Yemen.

"Những thông tin sai lệch của ông Rubio không thể làm thay đổi sự thật. Ansarullah (tên chính thức của Houthi) hoạt động độc lập, tự đưa ra quyết định, không nhận lệnh từ bất kỳ ai và không phải lực lượng ủy nhiệm của bên nào khác", ông Baghaei cho biết.

Quan chức ngoại giao Iran nhấn mạnh rằng không thể đạt được hòa bình ở Yemen bằng các cuộc ném bom và sức ép từ bên ngoài, khẳng định con đường dẫn tới hòa bình phải bắt đầu bằng các cuộc đàm phán thực chất dựa trên một lộ trình được các bên nhất trí.

"Nếu thực sự muốn hòa bình, Mỹ nên chấm dứt các hoạt động can thiệp ở Trung Đông", ông Baghaei nói.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran cũng phản đối việc Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thông qua nghị quyết yêu cầu báo cáo vấn đề hạt nhân của Iran lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

"Tehran không vi phạm các nghĩa vụ hạt nhân và cho rằng những hạn chế đối với hoạt động thanh sát là hệ quả của các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của chúng tôi. Động thái này chỉ góp phần chính trị hóa IAEA và làm suy yếu nền tảng của cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân", phía Iran nhấn mạnh.