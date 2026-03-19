Mới đây, đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn mạng xã hội khiến người xem thót tim. Theo người đăng tải, tình huống va chạm xảy ra tại một tuyến tỉnh lộ tại Tuyên Quang vào sáng ngày 18/3 và được camera an ninh ghi lại.

(Nguồn video: OFFB)

Trong đoạn video trên, chiếc xe con hiệu VinFast VF 3 màu trắng chở 3 người đàn ông đã lùi từ vỉa hè xuống đường, đúng lúc một xe tải đang di chuyển tới với tốc độ khá cao. Dù xe tải đã bấm còi nhưng tài xế chiếc xe con vẫn tiếp tục lùi nhanh, dẫn đến cú va chạm mạnh từ phía hông.

Cú tông khiến chiếc xe con bị hất văng, xoay ngang 180 độ rồi lao vào loạt xe máy trên vỉa hè trong sự hoảng loạn của những người xung quanh. May mắn 3 người đàn ông ngồi trong xe không bị thương nặng.

Toàn bộ diễn biến chỉ diễn ra trong vài giây nhưng đủ cho thấy mức độ nguy hiểm khi thiếu quan sát lúc lùi xe. Tình huống này là lời cảnh báo rõ ràng về thói quen chủ quan khi điều khiển phương tiện, đặc biệt ở những khu vực có lưu lượng xe qua lại.

Các chuyên gia lái xe an toàn khuyến cáo, khi lùi xe ra đường, tài xế cần quan sát kỹ qua gương, kết hợp camera hoặc cảm biến (nếu có), đồng thời hạ kính để nhận biết âm thanh xung quanh. Xe nên lùi chậm, luôn rà phanh và hạn chế đạp ga để tránh mất kiểm soát. Việc bật xi-nhan hoặc đèn cảnh báo cũng giúp các phương tiện khác dễ nhận biết và chủ động nhường đường.

Ngoài ra, nên lùi theo hướng chéo thay vì vuông góc với lề đường để giảm điểm mù và hạn chế nguy cơ va chạm. Nếu có thể, hãy đỗ xe theo hướng lùi từ trước để khi rời đi chỉ cần tiến thẳng ra đường, an toàn hơn. Với các phương tiện xung quanh, cần giữ khoảng cách và không cố vượt qua đuôi xe đang lùi để tránh tình huống đáng tiếc.

