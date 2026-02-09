Khô gà lá chanh không chỉ là thức quà vặt hấp dẫn nhiều người, ở mọi lứa tuổi mà còn trở thành món ngon "giải ngấy" mà các gia đình Việt thường dành để mời khách nhâm nhi dịp Tết đến xuân về.

Dưới đây là cách làm khô gà lá chanh bằng nồi chiên không dầu cực đơn giản để bạn tham khảo, giúp hộp bánh kẹo ngày Tết thêm phong phú và hấp dẫn hơn.

1. Chuẩn bị nguyên liệu:

500g thịt ức gà

65g đường vàng

10g bột nghệ

5g bột màu điều

1-2 củ tỏi

20-25g nước mắm

5g muối

10g xì dầu

50g dầu ăn

1/2 gói ngũ vị hương

2/3 gói bột cà ri

Lá chanh 20-30 lá

Ớt sừng tuỳ khẩu vị

3 củ sả, 2 củ hành khô

Các nguyên liệu làm món khô gà lá chanh. Ảnh: Huỳnh Hà Kiều Uyên

2. Cách làm khô gà lá chanh bằng nồi chiên không dầu

Sơ chế nguyên liệu:

Thịt ức gà mua về xóc với muối, sau đó rửa sạch rồi đem hấp chín với sả và hành khô.

Khi thịt gà chín, bạn vớt ra, ngâm ngay với nước đá để thịt gà không bị bở. Chờ một lúc cho thịt nguội rồi nhấc lên, để ráo và xé thành sợi nhỏ theo thớ thịt.

Tẩm ướp thịt gà:

Phi thơm tỏi cùng với dầu ăn, sau đó cho tất cả các gia vị (trừ lá chanh và ớt) vào đảo cùng. Khi hỗn hợp sôi lăn tăn, bạn đổ toàn bộ vào phần thịt gà đã xé và trộn đều, sau đó chờ khoảng 2 tiếng cho các nguyên liệu ngấm đều gia vị.

Bạn cũng có thể cho thịt gà đã ướp gia vị vào ngăn mát tủ lạnh và để qua đêm.

Xào và sấy thịt:

Lá chanh cắt đôi, ớt cắt đôi hoặc cắt lát mỏng

Sau khi ướp thịt đủ thời gian, bạn cho thịt, lá chanh và ớt vào chảo, xào với mức lửa vừa cho đến khi thịt cạn nước.

Sau đó, bạn cho hỗn hợp thịt vừa xào vào nồi chiên không dầu, sấy ở mức 90-100 độ trong 40-50 phút (tuỳ vào độ khô mọi người mong muốn).

Cứ 15 phút, bạn đảo một lần để thịt gà khô đều, không bị cháy.

Khô gà lá chanh là món ngon nhâm nhi ngày Tết được yêu thích. Ảnh: Xíu Thương

Thành phẩm:

Sau khi thịt được sấy khô, bạn bỏ ra, chờ nguội rồi cho vào túi hoặc hộp kín để bảo quản.

Thành phẩm khô gà lá chanh có màu vàng ươm, ngấm đều gia vị và vẫn giữ được độ mềm dai của thịt.

Món này ăn không hoặc chấm cùng tương ớt, uống kèm bia hay trà chanh đều ngon.

3. Lưu ý:

Bạn không nên luộc gà quá kĩ và xé gà quá nhỏ, nếu không khi xào và sấy, thịt gà dễ bị vỡ vụn, trông thành phẩm không đẹp mắt.

Để khô gà lên màu đẹp, bạn nên đảo đều hỗn hợp gia vị, hạ lửa nhỏ rồi mới cho thịt gà xé sợi vào đảo đều.

Để bảo quản khô gà được lâu mà không bị ỉu cũng như không bị mốc thì trong quá trình chế biến, bạn cần lọc sạch mỡ ở phần ức gà.