Cách chọn cua ngon

Cua biển (hay còn gọi cua bể) là loại thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm thường ngày của nhiều gia đình người Việt, có thể chế biến thành các món từ đơn giản đến phức tạp như cua luộc, cua xốt me, xôi cua…

Trong đó, món cua luộc được ưa chuộng hơn cả vì dễ chế biến, dễ ăn lại giữ được hương vị nguyên bản nhất.

Tuy nhiên, để làm món cua luộc đạt chất lượng thì yếu tố quan trọng nhất là phải chọn được những con cua biển tươi ngon. Dưới đây là một số mẹo nhỏ giúp bạn chọn cua ngon, mẩy và chắc thịt hoặc nhiều gạch như mong muốn.

Kiểm tra bằng tay

Khi mua cua biển, bạn nên chọn những con còn sống, khỏe, đầy đủ chân càng và cầm lên thấy nặng tay. Sau đó, bạn lật ngửa con cua lên, đếm số chân từ 1 đến 3 (hướng từ dưới lên) rồi ấn vào phần thân ngang với chân số 3. Nếu thấy phần này cứng thì nhiều khả năng là cua ngon, chắc thịt.

Hoặc bạn cũng có thể ấn nhẹ phần yếm cua để kiểm tra. Với những con cua trưởng thành và chắc thịt, phần yếm cua sẽ rất cứng, khi ấn vào không thấy bị lõm hay vỡ yếm cua.

Quan sát bằng mắt thường

Khi nhìn bằng mắt thường, để biết con cua đó có ngon không, bạn hãy nhìn vào mai của chúng. Nếu mai có màu sẫm, đậm hơn những con cua khác và có màu tương đồng với chân, càng là cua ngon.

Bạn cũng có thể quan sát phần yếm và mặt dưới càng cua, nếu thấy màu nhợt nhạt hoặc trắng sáng thì đó có thể là cua non, lượng thịt và gạch không nhiều.

Bạn nên chọn những con cua có càng to khỏe, phần yếm và mặt dưới càng có màu cam hay nâu sẫm và bóng.

Một cách khác là bạn nhìn kỹ gai trên mai cua. Cua trưởng thành, chắc thịt và nhiều gạch thì gai trên mai sẽ to, dài và cứng cáp hơn.

Nếu muốn chọn cua nhiều gạch, bạn hãy lựa con cua cái rồi kiểm tra phần yếm bên dưới. Nếu thấy yếm cua hình bầu dục, có phần viền lông xung quanh tức là cua cái.

Tiếp đến, bạn xem ở phần giữa yếm và mai cua, nếu mở nhẹ ra mà thấy nhiều màu vàng cam tức là cua có nhiều gạch đỏ bên trong.

Cua luộc là món ăn giàu dinh dưỡng và dễ chế biến, song cần đòi hỏi chút kinh nghiệm để thịt cua vẫn giữ được độ ngọt, ngon đặc trưng. Ảnh: Kim Ngoan

Luộc cua bao nhiêu phút thì chín?

Theo kinh nghiệm của nhiều bà nội trợ Hà thành, thời gian luộc cua biển thường mất khoảng 12 - 20 phút tính từ lúc nước sôi, tùy kích thước.

Ví dụ, với cua thịt cỡ vừa thì cần luộc khoảng 12-15 phút. Còn cua cốm/gạch, thời gian luộc chừng 20 phút để đảm bảo cua chín đều, dễ tách thịt.

Cách luộc cua biển không bị rụng càng

Để luộc cua biển không bị rụng càng, bí quyết quan trọng nhất là làm cua "ngất" hoàn toàn trước khi luộc.

Bạn có thể làm cua “ngất” bằng cách ngâm cua vào nước đá hoặc để ngăn đông tủ lạnh trong khoảng 15-20 phút, sau đó tháo dây buộc, rửa sạch cua rồi xếp vào nồi.

Một số người còn dùng dao nhọn đâm vào yếm/miệng cua để làm chúng ngất cho tiện sơ chế và nấu.

Khi luộc cua, bạn cần chú ý xếp ngửa chúng, để phần mai ở dưới còn yếm, chân càng hướng lên trên. Cách này giúp nước cua tiết ra trong quá trình luộc sẽ đọng lại ở mai, không bị hòa vào nước luộc, từ đó làm thịt cua giữ được vị ngọt thơm tự nhiên.

Trong quá trình luộc, bạn cũng lưu ý cho cua vào nước lạnh rồi mới bật bếp và tăng nhiệt độ từ từ để cua chín đều, không bị sốc nhiệt và tránh rụng chân, càng.

(Tổng hợp)