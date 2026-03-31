Luộc trứng lòng đào bao nhiêu phút? Trứng lòng đào có hai loại: lòng đào dẻo và lòng đào chảy. Trứng lòng đào dẻo là loại trứng được luộc trong thời gian vừa đủ để phần lòng trắng đông lại hoàn toàn, còn phần lòng đỏ bên trong vẫn mềm, sánh nhưng không bị chảy. So với trứng lòng đào chảy (lòng đỏ lỏng hẳn) hay trứng luộc chín kỹ, trứng lòng đào dẻo có kết cấu hấp dẫn hơn, ăn vào cảm nhận được độ béo ngậy đặc trưng mà không bị tanh hay khô. Theo kinh nghiệm của nhiều bà nội trợ, luộc trứng lòng đào cần khoảng 6-7 phút, tính từ lúc nước sôi. Trứng lòng đào là món ăn yêu thích của nhiều người Việt. Cách luộc trứng lòng đào không quá khó, bạn chỉ cần lưu ý chút bí quyết đơn giản. Ảnh: Esheep Kitchen

Cách luộc trứng lòng đào ngon Để trứng đạt đến độ lòng đào (lòng đỏ dẻo), bạn nên luộc trứng trong nước sôi 6-7 phút. Lượng nước trong nồi cần đủ làm ngập trứng để khi luộc, trứng chín đều. Ngoài ra, khi nước sôi, bạn dùng muỗng, nhẹ nhàng thả từng quả trứng vào, tránh thao tác mạnh làm vỡ vỏ. Sau khi thả trứng vào, bạn hạ nhỏ lửa để nước sôi lăn tăn và bắt đầu canh thời gian cho chuẩn. Trong quá trình luộc, bạn có thể dùng muỗng xoay nhẹ trứng vài lần để lòng đỏ nằm ở giữa, giúp món ăn trông đẹp mắt hơn khi cắt đôi. Khi đủ thời gian, bạn mới vớt ra ngâm nước đá hoặc nước lạnh thật nhanh để sốc nhiệt, giúp lòng đào giữ được độ sánh dẻo và quá trình bóc vỏ trứng thêm dễ dàng. Sau khi ngâm trứng cho nguội, bạn nhẹ nhàng gõ bên ngoài quả rồi bóc lớp vỏ ra. Nếu trứng được luộc đúng cách và ngâm lạnh đủ lâu, vỏ sẽ bong ra rất dễ dàng và bên trong lòng đỏ đạt độ sánh dẻo đúng ý.