Cách chọn ốc ngon, không bị nhiều con

Theo kinh nghiệm dân gian, ốc có quanh năm nhưng ngon nhất có lẽ là vào dịp tháng 10 âm lịch. Khi ấy, ốc vừa béo, vừa giòn lại chắc thịt.

Tuy nhiên, để chọn được những con ốc tươi ngon nhất, bạn cần nắm được một số mẹo đơn giản dưới đây:

Kiểm tra ốc còn sống hay không

Để chọn ốc ngon, bạn có thể dùng tay chạm nhẹ vào miệng ốc. Nếu mày ốc (nắp vỏ ở miệng ốc) thụt nhẹ vào phía trong thì đó là con ốc còn sống và tươi. Vì đây là phản xạ tự nhiên của ốc khi có tác động từ bên ngoài.

Ngược lại, nếu ốc không có phản ứng gì hoặc bốc mùi khó chịu thì con ốc đó có thể đã chết hoặc để từ lâu, không còn tươi.

Quan sát kỹ mày ốc từ bên ngoài

Khi quan sát bằng mắt thường, nếu bạn thấy con ốc có phần mày ốc tụt sâu vào trong thì khả năng con ốc đó gầy yếu, thịt ít, ăn không ngon. Nhưng nếu mày ốc nằm ngay miệng thì con ốc đó thường béo, thịt dày.

Ngoài hai cách trên, bạn cũng có thể kiểm tra xem ốc còn tươi ngon hay không bằng cách thả ốc vào chậu nước. Ốc chết sẽ nổi lên mặt nước theo hướng miệng úp xuống dưới, trôn ngửa lên trên.

Thời điểm mua ốc

Đây cũng là yếu tố quan trọng quyết định đến việc bạn mua ốc có ngon hay không.

Theo kinh nghiệm dân gian, bạn không nên mua ốc vào đầu hoặc cuối tháng âm lịch bởi đây là thời gian sinh sản của ốc nên ốc thường gầy, ít thịt hoặc chứa nhiều con.

Ốc luộc là món ăn dân dã nhưng cũng đòi hỏi chút kinh nghiệm chế biến để thịt ốc giòn dai, dậy vị đặc trưng. Ảnh: Thiều Hạnh Linh

Luộc ốc bao nhiêu phút thì chín?

Có 2 cách luộc ốc: không dùng nước và dùng nước. Nhiều người thích luộc không nước để ốc đậm vị hơn, vì trong quá trình nấu, ốc tự tiết ra khá nhiều nước.

Nếu muốn có nước luộc để thưởng thức, bạn có thể đun sôi một lượng nước vừa phải, thêm muối, sả đập dập, lá chanh rồi cho ốc vào.

Khi nước sôi bùng, mở nắp, đảo đều khoảng 2-3 phút cho đến khi ốc mở miệng là chín. Sau đó tắt bếp, đậy vung để giữ nóng, ăn đến đâu múc ra đến đó.

Tùy từng loại ốc, thời gian luộc sẽ khác nhau. Thông thường, ốc chín sau 2-5 phút kể từ khi nước sôi: ốc nhỏ khoảng 2-3 phút, ốc lớn khoảng 4-5 phút.

Cách luộc ốc ngon

Để luộc ốc ngon thì bạn cần ngâm, làm sạch ốc thật kỹ trước khi nấu. Ốc mua về nên ngâm vào thau/chậu bằng kim loại, thêm vài lát ớt tươi trong khoảng 1 giờ giúp ốc nhả hết cặn bẩn.

Sau đó, bạn rửa sạch ốc, tiếp tục ngâm với nước vo gạo (có thể cho thêm 1 quả trứng gà) khoảng 1-2 giờ rồi xả lại vài lần nước cho sạch. Cách làm này giúp ốc ngon, béo hơn.

Khi luộc ốc, bạn nên canh thời gian luộc vừa chín tới, tránh luộc quá lâu làm thịt ốc bị quắt lại, dai, khi ăn khó lấy ruột ốc ra.

Nếu muốn đổi vị, bạn có thể luộc ốc với nước bỗng (hoặc cơm mẻ), giúp món ăn có vị chua dịu lạ miệng hơn.