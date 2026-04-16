Cách chọn tôm ngon

Tôm là thực phẩm phổ biến, được bày bán rộng rãi ở chợ và siêu thị, có thể chế biến thành nhiều món ăn quen thuộc trong bữa cơm hằng ngày.

Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng mua được tôm còn sống, khỏe. Vì vậy, khi chọn mua, bạn nên lưu ý một số điểm sau để đảm bảo tôm tươi ngon:

Quan sát hình dáng, màu sắc: Tôm tươi có vỏ sáng, hơi trong, thân cong nhẹ và cứng cáp. Tránh chọn con thân thẳng đơ, to bất thường hoặc vỏ sẫm màu, kém bóng.

Kiểm tra đầu và thân: Tôm tươi có đầu, chân bám chắc vào thân, không lỏng lẻo hay rụng. Các khớp thân khít; nếu giãn ra là tôm đã để lâu.

Độ đàn hồi và mùi: Ấn nhẹ vào thân, nếu thịt săn chắc, đàn hồi tốt, không mềm nhũn là tôm tươi. Tôm tươi có mùi tanh nhẹ đặc trưng, không có mùi hôi hay nhớt.

Tôm luộc là món ăn quen thuộc với nhiều gia đình nhưng không phải ai cũng biết cách luộc tôm ngon. Ảnh: Yến Nguyễn

Ngoài một số kinh nghiệm trên, bạn cũng cần lưu ý chọn tôm theo từng loại vì mỗi loại tôm lại có hình thức, kích cỡ và cách nhận biết khác nhau.

Tôm sú: Đây là loại tôm nuôi, có kích thước khá lớn. Trước hết, tôm phải còn sống, vỏ bóng, trơn. Đầu và chân còn gắn chặt với thân tôm. Dáng tôm phải thẳng hoặc hơi cong. Giữa thân tôm có màu sáng và trong mới là tôm mới ngon, chắc thịt.

Tôm sắt: Loại này có kích thước nhỏ hơn so với các loại khác nhưng thịt tôm có hương vị thơm ngon, khi ăn có vị ngọt đậm đà hơn. Khi mua tôm sắt, bạn nên chọn con tôm còn tươi sống, có màu hồng trắng. Nếu vỏ chuyển sang màu hồng đậm là tôm để lâu.

Tôm he: Tôm he nhìn gần giống với tôm sú nhưng nhỏ và có vỏ mỏng hơn. Tôm còn nhảy tanh tách, màu hồng trắng, mắt xanh là những con tôm ngon.

Tôm hùm: Loại tôm này có phần càng xanh trong, vỏ tươi bóng. Tốt nhất là bạn nên mua tôm còn bơi khỏe. Lớp vỏ ngoài của tôm cứng, bóng sáng đẹp mắt. Càng tôm không bị rụng, phần đầu và mình phải khít nhau, không bị lồi phần thịt ra ngoài.

Để chắc chắn chọn được tôm tươi ngon, bạn cũng có thể tìm tới các cửa hàng hải sản uy tín hoặc mua từ người quen.

Luộc tôm bao nhiêu phút thì chín?

Thời gian luộc tôm (tính từ lúc nước sôi) phụ thuộc vào kích thước và loại tôm mà bạn chọn. Tôm luộc chín tới sẽ có màu vàng cam đẹp mắt, vỏ căng, có độ bóng và thịt săn chắc.

Ví dụ, với dòng tôm nhỏ (khoảng 2-4cm) như tôm he, tôm sắt, bạn chỉ cần luộc 2-3 phút là chín.

Với loại tôm có kích cỡ trung bình (5-7cm) như tôm sú, tôm càng xanh, thời gian luộc cần kéo dài hơn, chừng 4-5 phút.

Riêng với tôm to (từ 8-10cm hoặc lớn hơn) như tôm hùm, bạn có thể cần luộc từ 10-15 phút, tùy số lượng và trọng lượng từng con.

Lưu ý:

Khi luộc tôm, bạn chỉ nên cho lượng nước vừa phải, xâm xấp nửa thân tôm. Vì trong quá trình luộc, tôm sẽ tiết ra nước, nếu cho nhiều nước sẽ làm thịt tôm nhạt đi.

Bạn cần chờ nước sôi sùng sục mới cho tôm vào luộc. Phần nước luộc nên thêm chút gừng/sả hoặc bia, đường, muối để thịt tôm thơm và đậm đà hơn.

Tôm luộc vừa chín tới là vớt ra ngay, để ráo.

(Tổng hợp)