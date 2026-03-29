Luộc dạ dày lợn bao nhiêu phút?

Theo kinh nghiệm của nhiều bà nội trợ, dạ dày lợn nên luộc thành 2 lần.

Khi nước sôi, bạn cho dạ dày đã sơ chế sạch vào luộc khoảng 4- 5 phút rồi vớt ra, ngâm vào chậu nước đá có nước cốt chanh. Chờ lúc dạ dày nguội, bạn đun sôi nồi nước, tiếp tục cho dạ dày vào luộc lần hai.

Tùy thuộc vào dạ dày to hay nhỏ, dày hay mỏng mà thời gian luộc dao động từ 20 đến 30 phút. Sau đó, vớt dạ dày ra, tiếp tục ngâm vào nước đá có nước cốt chanh. Việc hãm nhiệt giúp dạ dày giòn, nước có thêm chanh giúp dạ dày trắng hơn.

Cách luộc dạ dày lợn trắng giòn

Khi sơ chế, bạn nên rắc chút bột mì vào mặt trong dạ dày, bóp cho hết nhớt.

Sau đó, bạn tiếp tục vắt chanh (hoặc sử dụng một trong các loại nước chua như giấm, mẻ hoặc nước dưa muối) bóp đều các mặt của dạ dày lợn để khử mùi hôi rồi rửa sạch.

Tiếp đến, bạn đun sôi nồi nước, cho dạ dày vào chần sơ vài giây, vớt ra cho vào nước lạnh. Cuối cùng là lộn mặt trái, dùng dao cạo và rửa sạch dạ dày.

Làm thế nào để dạ dày luộc xong có mùi thơm, trắng, giòn sần sật thì không phải ai cũng biết. Ảnh: Hà Nguyễn

Khi luộc, bạn cho lượng nước vào nồi sao cho ngập dạ dày, thêm chút gừng, sả đập dập và hạt tiêu. Khi nước sôi già thì cho dạ dày vào luộc.

Luộc khoảng 4-5 phút thì bạn vớt dạ dày ra, ngâm ngay vào chậu nước đá có chút nước cốt chanh hoặc giấm.

Khi dạ dày nguội, bạn đun sôi lại nồi nước, tiếp tục cho dạ dày vào luộc lần hai. Tùy thuộc vào dạ dày to hay nhỏ, dày hay mỏng mà thời gian luộc dao động từ 20 đến 30 phút.

Sau đó, bạn vớt dạ dày ra, tiếp tục ngâm vào nước đá lạnh có nước cốt chanh hoặc giấm.

Việc hãm nhiệt giúp dạ dày giòn và nước có thêm chanh hoặc giấm giúp dạ dày trắng hơn.

Lưu ý:

Khi sơ chế, để khử mùi hôi của dạ dày, bạn nên sử dụng nguyên liệu có vị chua như chanh, giấm, mẻ hoặc nước muối dưa chua). Sau đó, bạn chần sơ, cạo rửa sạch dạ dày.

Bạn không nên dùng muối hạt bóp kỹ hoặc không nên cho muối khi luộc, vì sẽ làm dạ dày co lại và dai.

Khi mua dạ dày, bạn nên chọn chiếc vừa phải, có độ dày, nặng tay khoảng 650 - 800gram, màu trắng đồng đều. Đây là dạ dày tươi, ngon nên khi luộc sẽ đảm bảo chất lượng.