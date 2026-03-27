Cách chọn trứng vịt lộn ngon

Trứng vịt lộn nên ưu tiên chọn quả non vì thường mềm, ngon và giàu dinh dưỡng hơn.

Bạn có thể kiểm tra bằng cách soi trứng dưới ánh sáng: nếu phần khoảng trống bên trong nhỏ thì là trứng non, còn khoảng trống lớn thường là trứng đã già. Khi cầm trên tay, trứng non sẽ có vỏ hơi thô ráp, lấm tấm lớp cám trắng.

Ngược lại, trứng già thường có màu xanh sạm, cầm nhẹ, lắc nghe tiếng sòng sọc; khi ăn sẽ khô và ít chất. Vì vậy, nên tránh những quả quá nhẹ, có cảm giác rỗng hoặc phát ra tiếng động, vì đó có thể là trứng để lâu hoặc đã hỏng.

Nếu chưa chế biến ngay, hãy bảo quản trứng ở nơi khô ráo, thoáng mát. Tuy nhiên, không nên để quá lâu vì phôi bên trong tiếp tục phát triển, khiến trứng bị già và kém ngon.

Trứng vịt lộn là món ăn dân dã được nhiều người ưa chuộng. Ảnh: Phan Hồng Sơn

Luộc trứng vịt lộn bao nhiêu phút thì chín?

Theo kinh nghiệm của nhiều bà nội trợ, khi nước bắt đầu sủi tăm, bạn mới cho trứng vào luộc. Từ thời điểm này, đun khoảng 15 phút, sau đó tắt bếp và đậy vung thêm 5 phút để trứng chín hẳn, giữ được vị ngọt thơm.

Không nên vớt trứng ra quá sớm vì dễ bị chưa chín kỹ, gây tanh và kém an toàn khi ăn.

Trước khi luộc, hãy rửa sạch trứng dưới vòi nước để loại bỏ bụi bẩn bên ngoài. Khi thả vào nồi, nên dùng muôi để tránh làm vỡ, đồng thời khuấy nhẹ theo vòng tròn giúp trứng định hình và chín đều hơn. Trong quá trình luộc, giữ lửa nhỏ để trứng chín từ từ.

Ngoài ra, để tăng hương vị, nhiều người còn luộc trứng vịt lộn cùng nước dừa thay vì nước thường.

Lưu ý:

Vì trứng vịt lộn có tính hàn nên khi ăn, cần kết hợp với nguyên liệu có tính ấm nóng như gừng, rau răm để chống đầy hơi, lạnh bụng và chậm tiêu hóa.

Món này nên ăn vào buổi sáng để cơ thể có năng lượng cho cả ngày, tránh ăn vào buổi tối, đêm muộn gây khó tiêu, tăng cân.

Bạn cũng không nên ăn trứng vịt lộn quá nhiều trong một ngày hay ăn liên tục, bởi có thể làm tăng lượng cholesterol xấu trong máu, dễ gây ra các bệnh tim mạch, huyết áp, đái tháo đường… và tăng lượng protein, không tốt cho người bệnh gút.

Không dùng trứng vịt lộn đã luộc chín để qua đêm vì có thể nhiễm vi khuẩn có hại, ảnh hưởng đến sức khỏe.