Mẹo chọn tràng lợn ngon

Tràng lợn (tùy từng nơi còn gọi là trễ lợn, trường lợn, dồi trường) là món ăn khoái khẩu của nhiều người Việt.

Để mua được tràng lợn ngon, bạn nên đi chợ sớm hoặc đặt trước từ các cửa hàng thực phẩm uy tín.

Khi quan sát bằng mắt thường, bạn có thể nhận dạng tràng lợn ngon qua một số đặc điểm như: kích cỡ vừa phải, thành dày, tròn căng, màu trắng sáng hoặc phớt hồng tự nhiên. Bên cạnh đó, khi ấn tay vào, bạn thấy có độ đàn hồi tốt tức là tràng tươi, ngon.

Bạn không nên mua tràng lợn bị xỉn màu, có mùi lạ và sờ vào thấy dính tay. Đó có thể là tràng để lâu hoặc đông lạnh.

Nếu thấy tràng mỏng dẹt, bạn cũng không nên chọn vì loại tràng này khi luộc thường bị dai, ăn không giòn.

Theo kinh nghiệm của nhiều người nội trợ, tràng lợn ngon nhất là tràng của những con lợn cái chưa đẻ, khi luộc ăn mới giòn ngọt, không có mùi ngai ngái như tràng của lợn đã đẻ vài lứa.