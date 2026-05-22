Tràng lợn (tùy từng nơi còn gọi là trễ lợn, trường lợn, dồi trường) là món ăn khoái khẩu của nhiều người Việt.
Để mua được tràng lợn ngon, bạn nên đi chợ sớm hoặc đặt trước từ các cửa hàng thực phẩm uy tín.
Khi quan sát bằng mắt thường, bạn có thể nhận dạng tràng lợn ngon qua một số đặc điểm như: kích cỡ vừa phải, thành dày, tròn căng, màu trắng sáng hoặc phớt hồng tự nhiên. Bên cạnh đó, khi ấn tay vào, bạn thấy có độ đàn hồi tốt tức là tràng tươi, ngon.
Bạn không nên mua tràng lợn bị xỉn màu, có mùi lạ và sờ vào thấy dính tay. Đó có thể là tràng để lâu hoặc đông lạnh.
Nếu thấy tràng mỏng dẹt, bạn cũng không nên chọn vì loại tràng này khi luộc thường bị dai, ăn không giòn.
Theo kinh nghiệm của nhiều người nội trợ, tràng lợn ngon nhất là tràng của những con lợn cái chưa đẻ, khi luộc ăn mới giòn ngọt, không có mùi ngai ngái như tràng của lợn đã đẻ vài lứa.
Tràng lợn là thực phẩm nhanh chín nên chỉ cần luộc trong khoảng 10-12 phút (tính từ lúc nước sôi) là được. Tuy nhiên, tùy kích cỡ tràng mà thời gian luộc có thể ngắn hoặc dài hơn.
Nếu tràng to, dày, nặng khoảng 0,8 – 1kg thì cần luộc từ 15-20 phút.
Phần cuống tràng sẽ lâu chín và cần luộc kỹ hơn nên bạn có thể tách riêng để luộc.
Tuy nhiên, không nên luộc quá lâu vì sẽ khiến tràng bị teo lại, ăn dai.
Tràng lợn mua về khá sạch nên không cần phải sơ chế tỉ mỉ, cầu kỳ như dạ dày hay lòng non, lòng già. Bạn chỉ cần bóc bỏ bớt phần mỡ (nếu có) ở tràng rồi khía nhẹ một đường nhỏ dọc theo cuống tràng, cạo sạch lớp màng bên trong.
Bạn cũng có thể ngâm tràng với nước muối pha loãng, thêm chút giấm hoặc nước cốt chanh để khử mùi, sau đó rửa với nước vài lần cho sạch, để ráo.
Để luộc tràng lợn ngon, giòn, không bị hôi, bạn nên cho gừng đập dập và hành khô vào nước luộc cùng, căn lượng nước sao cho ngập hết phần tràng để tràng luộc không bị thâm.
Khi nước sôi bùng lên, bạn mới cho tràng lợn vào luộc. Không nên cho tràng vào nồi lúc nước nguội vì khó căn thời gian luộc chính xác và dễ khiến tràng bị dai.
Một số người cũng cho chút rượu trắng vào luộc cùng để khử mùi hôi.
Sau khi luộc khoảng 4-5 phút, bạn có thể dùng que xiên, châm nhẹ vài cái vào tràng. Cách làm này vừa để kiểm tra xem tràng chín hay chưa, vừa giúp tràng giòn ngon hơn.
Tùy kích thước tràng to hay nhỏ mà thời gian luộc khác nhau, từ 10 - 20 phút.
Khi tràng chín, bạn vớt ra ngâm ngay vào nước đá lạnh sao cho ngập đều. Việc thay đổi nhiệt độ đột ngột giúp tràng se lại, giòn hơn.
Phần nước ngâm nên cho thêm nước cốt chanh tươi để tràng lợn giữ được màu trắng ngà tự nhiên và đảm bảo độ giòn.
Sau khi tràng nguội, bạn vớt ra thái miếng vừa ăn. Trước khi ăn, bạn có thể trụng qua nước nóng cho tràng ấm, thêm hành chần rồi bày ra đĩa thưởng thức.
Món này ngon nhất khi ăn kèm rau thơm và mắm tôm hoặc mắm mặn với hành khô, ớt.