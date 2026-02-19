Cách rán bánh chưng bằng nước lọc

Bước 1

Cắt bánh: Bạn có thể dùng dao hoặc chính dây lạt gói bánh để cắt bánh trước khi rán.

Nếu dùng dao thì bạn nên quấn dao bằng một lớp màng bọc thực phẩm để không bị dính và miếng bánh không nát.

Bước 2

Nghiền bánh: Trước tiên, bạn bắc chảo lên bếp, cho nước lọc vào đun sôi rồi cho bánh chưng đã cắt vào chảo.

Khi cho nước, cần căn lượng nước trong chảo sao cho xâm xấp mặt bánh chưng.

Sau đó đậy nắp lại, đun khoảng 5 phút cho đến khi thấy bánh chưng mềm.

Khi bánh mềm, dùng dụng cụ nghiền bánh cho nhuyễn rồi dàn thành một khối mỏng.

Bước 3

Ảnh minh họa: Nguyễn Hoàng Thu

Chiên bánh: Bạn đun cho đến khi nước trong chảo cạn hết và khối bánh chưng đã nghiền nhuyễn dính chặt vào nhau thì lật mặt bánh.

Tiếp tục rán cho đến khi bánh vàng đều hai mặt thì tắt bếp.

Quá trình chiên bánh cần căn chỉnh để lửa vừa, tránh làm cháy bánh.

Điều quan trọng nhất là cần để toàn bộ khối bánh tiếp xúc tối đa với chảo và đủ nhiệt.