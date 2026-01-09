Luộc trứng bao nhiêu phút?

Tùy sở thích ăn uống và độ chín mong muốn mà bạn có thể luộc trứng trong khoảng thời gian phù hợp từ 3 đến 12 phút (kể từ lúc nước sôi) rồi canh giờ.

Ví dụ, muốn trứng có lòng trắng lỏng, lòng đỏ chảy thì cần 3-4 phút. Trứng lòng đào với phần lòng đỏ sánh mịn thì luộc 5-7 phút. Trứng chín tới, dẻo mềm cần 8-9 phút. Còn trứng chín hoàn toàn nên luộc trong khoảng 12-15 phút.

Thời gian luộc càng lâu thì lòng đỏ trứng sẽ xuất hiện viền đen, mất đi độ béo bùi và ăn thấy lòng vàng cứng, hơi khô.

Luộc trứng tưởng đơn giản nhưng đòi hỏi chút bí quyết để trứng chín như mong muốn và dễ dàng bóc vỏ. Ảnh: Esheep Kitchen

Cách luộc trứng dễ bóc vỏ

Để dễ bóc vỏ, bạn nên luộc trứng trong nước sôi 7-10 phút (lòng đỏ dẻo), đảm bảo lòng trắng đã chín rồi mới vớt ra ngâm nước đá hoặc nước lạnh thật nhanh để sốc nhiệt, giúp quá trình bóc vỏ trứng thêm dễ dàng.

Trước khi luộc, bạn phải rửa trứng nhẹ nhàng cho sạch. Nếu trứng để tủ lạnh thì cần lấy ra để ở nhiệt độ phòng trong khoảng 1-2 tiếng đồng hồ. Việc này nhằm đảo bảo độ chính xác khi căn giờ luộc để có được món trứng chín theo yêu cầu (trứng chảy, trứng lòng đào hay trứng chín).

Khi luộc trứng, bạn lưu ý lấy lượng nước phải đủ ngập, sau đó đun sôi cho sủi lăn tăn thì thả nhẹ trứng vào nồi, tránh thả mạnh dễ làm trứng va chạm, bị nứt.

Bạn chỉ nên luộc trứng ở mức lửa nhỏ, chỉ sủi tăm nhỏ.

Khi đúng thời gian trứng chín như ý muốn, bạn vớt trứng ra, cho ngay vào âu nước lạnh, làm sao để trứng giảm nhiệt một cách nhanh nhất. Đây là hiện tượng sốc/biến nhiệt trong vật lý với mục đích giúp trứng róc vỏ, dễ bóc, không bị dính màng vào vỏ.

Nếu ngâm ít nước hoặc ngâm trong nồi luộc sẽ không hiệu quả.

Chờ trứng nguội hoàn toàn thì vớt ra, đập nhẹ đều các mặt rồi bóc vỏ. Nếu trứng để tủ lạnh hoặc trứng cũ thường bị lõm khí ở đầu tròn bè, còn trứng mới thì lõm bên cạnh.

Lưu ý:

Để luộc trứng ngon, bạn chỉ nên dùng trứng để ở nhiệt độ phòng, không luộc trứng quá lạnh hay mới lấy từ tủ lạnh.

Khi luộc, bạn có thể cho thêm chút muối, giấm.