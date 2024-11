Ngày 27/11, Bệnh viện Bạch Mai và Trường Đại học Y Hà Nội ký thỏa thuận hợp tác đặc biệt, gồm nguyên tắc phân quyền và trách nhiệm của 2 đơn vị.

Phó giáo sư Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết 2 đơn vị vốn dĩ “hòa làm một”, giảng viên của trường sang bệnh viện làm công tác lâm sàng khám chữa bệnh và ngược lại, bác sĩ của bệnh viện sang trường giảng dạy. Nhà trường và bệnh viện có mối quan hệ hữu cơ, đồng hành.

Tuy nhiên, ông Cơ cho rằng khi áp dụng cơ chế tự chủ, các đơn vị đều có nguyên tắc kinh tế, tổ chức nên ký kết hợp đồng cam kết để hai bên trở thành quan hệ đối tác, hợp tác toàn diện.

Hiện, Bệnh viện Bạch Mai có hơn 500 bác sĩ trong đó 144 bác sĩ đang làm công tác giảng dạy tại Trường Đại học Y Hà Nội. 24 lãnh đạo khoa, trung tâm của bệnh viện cũng đang kiêm nhiệm công tác đào tạo các bộ môn của trường.

Mỗi năm, khoảng 14.000 sinh viên, học viên từ trường sang bệnh viện học thực hành, trung bình mỗi ngày đều có hàng nghìn học viên. Bệnh viện là cơ sở thực hành lớn nhất của trường.

Trong cam kết hợp tác đặc biệt, 2 bên đều thống nhất trách nhiệm về công tác cán bộ, nhân sự cũng như việc nghiên cứu khoa học, đào tạo học viên, sinh viên.

Theo ông Cơ, sinh viên đại học, sau đại học sang thực hành tại bệnh viện đang được miễn phí, bệnh viện chi các khoản vật tư tiêu hao. Bác sĩ là cán bộ của bệnh viện sang trường làm công tác giảng dạy vẫn do bệnh viện chi trả lương, thu nhập tăng thêm. Cán bộ của trường sang bệnh viện làm việc được hưởng lương theo bậc ngân sách do nhà trường trả, lương tăng thêm do bệnh viện chi theo quy chế chi tiêu nội bộ.

Hai đơn vị cũng nêu rõ quyền và nghĩa vụ của mỗi bên. Nhà trường tạo điều kiện để viên chức, người lao động bệnh viện đủ điều kiện được quy hoạch và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý và bệnh viện cũng tương tự.

Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai giảng dạy cho sinh viên thực hành lâm sàng. Ảnh: Phương Thúy.

Nhà trường phối hợp với bệnh viện xử lý các sai phạm của cán bộ, viên chức, học viên, sinh viên của trường xảy ra trong thời gian học tập và làm việc tại bệnh viện.

Hai đơn vị phối hợp để hoàn tất các thủ tục để xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú và các hình thức thi đua, khen thưởng khác đối với người giảng dạy thực hành là bác sĩ công tác bên bệnh viện. Cam kết nếu xảy ra các xung đột về sở hữu trí tuệ và hợp tác chuyển giao công nghệ sẽ giải quyết theo tinh thần thượng tôn pháp luật và cùng có lợi.

Về đào tạo, 2 bên thống nhất nguyên tắc chi phí thực hành:

- Đối với đối tượng đào tạo chính quy: Chưa tính chi phí thực hành.

- Đối với đối tượng đào tạo hệ vừa làm vừa học: Hai bên sẽ có hợp đồng cụ thể.

- Đối với đối tượng đào tạo theo nhu cầu xã hội: Theo các hợp đồng cụ thể ký giữa 2 bên.

Bệnh viện sẽ bố trí, phân công người giảng dạy thực hành để đào tạo người học thực hành và được sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị của trường đặt tại cơ sở thực hành của bệnh viện.

Nhà trường được cử người đến bệnh viện để tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực hành và phối hợp quản lý sinh viên, học viên với thời gian phù hợp theo thỏa thuận.

Ngoài ra, các cán bộ, viên chức của bệnh viện khi tham gia hoạt động đào tạo, biên soạn tài liệu đào tạo, nghiên cứu khoa học được hưởng quyền lợi và chế độ theo quy định và quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường. Nhà trường có quyền mời giảng viên thỉnh giảng công tác tại bệnh viện tham gia xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, tài liệu đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Bệnh viện có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện thuận lợi để sinh viên, học viên được thực hành, bố trí tham gia các hoạt động chuyên môn với thời gian phù hợp. Bảo đảm giảng dạy đúng nội dung chuyên môn thực hành, tiến độ thực hành đã thống nhất giữa hai bên trong kế hoạch đào tạo thực hành.