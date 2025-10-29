Mất 30 năm người thu nhập trung bình mới mua được nhà

Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) cho rằng, bên cạnh những thành tựu nổi bật, vẫn tồn tại không ít vấn đề “được nói đi nói lại rất nhiều lần”.

Theo đại biểu Hà Sỹ Đồng, thị trường bất động sản là một ví dụ điển hình. “Giá nhà tăng phi mã, theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính, bất động sản tại Hà Nội và TPHCM nằm trong top 8 trong 220 thành phố lớn trên thế giới về mức độ đắt đỏ so với thu nhập. Một người có thu nhập trung bình phải mất trên 30 năm mới mua được một căn nhà có mức giá trung bình ở hai thành phố này,” đại biểu nêu.

Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị). Ảnh: Quốc hội

Ông nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ này, Quốc hội đã sửa hàng loạt luật liên quan như Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, đặc biệt là Luật Đất đai – mất tới bốn kỳ họp mới có thể “bấm nút thông qua”.

Câu chuyện tương tự cũng diễn ra với thị trường vàng. “Quốc hội đã nói hoài từ hai, ba nhiệm kỳ trước đến nay, nhưng diễn biến vẫn rất phức tạp, gây rủi ro cho ổn định tài chính, tiền tệ. Ngân hàng Nhà nước loay hoay ứng phó nhưng dường như càng can thiệp thì mục tiêu quản lý lại càng xa”, ông Đồng nói và đặt câu hỏi: “Vậy bản chất ở đây là do thể chế hay do tổ chức thực hiện?”.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng cũng nêu một câu chuyện khiến ông ngạc nhiên, diễn ra ngay tại Thủ đô. Ông cho biết, có nơi người dân được yêu cầu phải cung cấp bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và căn cước công dân, thậm chí có xã, phường còn thông báo “nếu không nộp hồ sơ đúng hạn thì quyền lợi sẽ không được giải quyết”.

“Thú thực, khi đọc được thông tin này, tôi thấy khá khó hiểu. Bởi cả căn cước và sổ đỏ đều là giấy tờ do Nhà nước cấp, đã có sẵn trên hệ thống. Vậy mà vẫn phải có người đi từng nhà phát phiếu thu thập thông tin. Người dân chấp hành thì mất thời gian, lo ngại về việc lưu trữ dữ liệu cá nhân; không chấp hành thì sợ bị làm khó dễ khi giải quyết công việc", đại biểu Hà Sỹ Đồng nói.

Theo ông, làm sạch dữ liệu là rất cần thiết, nhưng cách làm và cách giải thích với người dân thì cần xem lại.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng cũng đề cập vấn đề thời sự khác liên quan đến đời sống cán bộ cơ sở. Ông bày tỏ sự đồng tình với ý kiến của đại biểu Trần Quốc Tuấn rằng: “Cán bộ có đủ sống thì mới yên tâm phục vụ; công chức không bị nặng gánh cơm áo, gạo tiền thì mới nhẹ lòng cống hiến.”

“Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi hiểu rất rõ những khó khăn của cấp xã, nhất là vùng sâu, vùng xa như Quảng Trị chúng tôi,” ông chia sẻ.

Theo đại biểu tỉnh Quảng Trị, không chỉ trông chờ vào việc tăng lương từ đầu năm sau, mà ngay tại kỳ họp này, Chính phủ nên có báo cáo cụ thể về thực trạng cán bộ xã thừa, thiếu ra sao, cơ chế chính sách bất cập thế nào để Quốc hội có thể ban hành quyết sách kịp thời.

“Chính phủ vừa có thêm một Phó Thủ tướng từng là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đây là thuận lợi để sớm đề xuất cơ chế giúp cấp xã hoạt động thông suốt, phục vụ nhân dân tốt hơn,” ông kỳ vọng.

Phải sớm phá bỏ những lực cản trong ngóc ngách của xã hội

Phát biểu trước đó, đại biểu Trần Hữu Hậu (Tây Ninh) chia sẻ: "Chúng ta đang sống và làm việc trong một thời điểm đặc biệt - thời điểm cả hệ thống chính trị làm một cuộc đại cách mạng với chính mình".

ĐBQH Trần Hữu Hậu (Đoàn Tây Ninh). Ảnh: Quốc hội

Tuy nhiên, đại biểu nhận định còn những trở ngại vô hình và hữu hình, có những chuyện nhỏ, xảy ra hàng ngày nhưng ẩn chứa những vấn đề lớn trong tư duy, phương thức hành động, là lực cản không nhỏ cho sự phát triển.

Dẫn chứng từ thực tế, đại biểu chia sẻ câu chuyện tại một trường tiểu học ở một thành phố lớn, cô giáo chủ nhiệm mới ra trường xin phép phụ huynh cho 3 bạn học yếu ở lại sau giờ học để kèm thêm để theo kịp bạn bè và tập thể lớp thêm mạnh, không thu phí. Tuy nhiên hoạt động này chỉ duy trì một tuần, cô buộc phải dừng lại.

"Hiệu trưởng hỏi: Sao giữ học sinh lại sau giờ học? Có thu tiền không? Cô giáo dù đã giải thích vẫn cảm nhận ánh nhìn ngờ vực từ đồng nghiệp. Và cô càng bất ngờ hơn khi biết trong trường, không ai dám làm như mình", đại biểu tỉnh Tây Ninh kể lại.

Ông Hậu cho biết, dù đây là việc làm đúng nhưng thói quen nhìn nhận và đánh giá tiêu cực của những người xung quanh đã chấm dứt việc làm có lợi cho học sinh, nhà trường.

Ông Trần Hữu Hậu nêu một câu chuyện khác, hơn 10 năm trước khi ông nhận nhiệm vụ Chủ tịch thị xã Tây Ninh (cũ), đến thăm một phòng quan trọng, nhạy cảm, thấy trên bàn của một cán bộ có nhiều hồ sơ đã xử lý xong nhưng chưa trình ký hoặc lãnh đạo đã ký nhưng chưa chuyển cho khâu sau để trả cho dân và doanh nghiệp.

"Tôi hỏi 'tại sao lại thế? Tôi rất bất ngờ khi bạn ấy trả lời: “Chưa đến ngày chuyển chú ạ. Khi cháu mới về, xong hồ sơ là cháu gom, chuyển ngay, trả ngay nhưng cháu nhận ra nhiều đồng nghiệp nhìn cháu như ở trên trời rơi xuống với ánh mắt đầy ngờ vực. Khi tìm hiểu mới biết, họ cho rằng phải có gì phía sau nên cháu mới làm nhanh thế, nhiệt tình thế", ông Hậu kể.

Ông nhấn mạnh: “Khi người tốt không dám làm việc tốt, khi trong bộ máy không phân biệt được người làm tốt với người làm không tốt thì bộ máy ấy đã mắc lỗi nặng nề và chắc chắn đem đến sự trì trệ, tiêu cực".

Đại biểu bày tỏ rất tâm đắc với phương châm hành động "3 công khai" mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo là: “Phải công khai tiến độ, công khai trách nhiệm và công khai kết quả để nhân dân, xã hội cùng giám sát, cùng đồng hành”.

Ông Hậu tin rằng khi thực hiện tốt "3 công khai", cùng với việc thực hiện Cổng dịch vụ công quốc gia, các phần mềm giao việc và đánh giá cán bộ thì sẽ có công cụ tốt để "người tốt nỗ lực làm tốt hơn công việc của mình, người yếu nỗ lực phấn đấu để ngày một khá hơn".

Theo ông, đổi mới tổ chức bộ máy, cải cách thể chế và chuyển đổi số cùng những việc lớn lao khác mà cả hệ thống chính trị đang làm, sẽ làm nên những đổi thay to lớn.

"Nhưng để sớm phá bỏ đi những lực cản trong ngóc ngách của xã hội, của hệ thống và của mỗi con người; để giải phóng cho mọi nguồn lực dù nhỏ nhất, để góp gió thành bão cho sự vươn mình của đất nước, của dân tộc thì cần lắm sự nhận diện sâu sắc và những giải pháp toàn diện, đồng bộ", đại biểu phát biểu.