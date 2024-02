Tờ Le Parisien cho biết, Mbappe đã quyết định gia nhập Real Madrid sau khi hết hợp đồng với PSG vào cuối mùa. ESPN cung cấp thêm, tay săn bàn số 1 tuyển Pháp dự kiến đưa ra thông báo trong tuần này, như một cách tôn trọng CĐV PSG cũng như với gã khổng lồ La Liga.

Mbappe được loan tin nhận lương cao hơn gấp đôi Jude Bellingham ở Real Madrid

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Chủ tịch Florentino Perez giữ liên lạc thường xuyên với Mbappe và đang chờ tiền đạo này thông báo quyết định của mình với PSG.

Daily Mail thì đề cập xung quanh chuyện lương, thưởng và các điều khoản trong hợp đồng giữa Real Madrid với Mbappe. Tiền đạo này được cho sẽ gia nhập sân Bernanbeu dưới dạng tự do, với khoản tiền ‘lót tay’ là 100 triệu euro.

Con số trên được xem như bù đắp cho việc Mbappe nhận lương thấp hơn so với ở PSG , dù tại Real Madrid vẫn là cao hơn gấp đôi so với những gì Jude Bellingham và Vinicius đang hưởng. Cụ thể, Mbappe nhận lương ròng gần 25 triệu euro/năm, so với 12 triệu euro/năm của bộ đôi trên.

Chủ tịch PSG, Al-Khelaifi được cho năn nỉ Mbappe càng chậm thông báo tương lai càng tốt

Phía Real Madrid cũng để Mbappe hưởng 60% giá trị bản quyền hình ảnh, CLB hưỡng 40% còn lại,…

Diario Sport cho hay, PSG biết khó có thể giữ chân Mbappe hồi 2022 dù sẵn sàng tăng thêm lương cũng như nhiều quyền lợi ưu đãi khác, nên đích thân Chủ tịch Al-Khelaifi năn nỉ tay săn bàn 25 tuổi, trì hoãn thông báo về tương lai càng lâu càng tốt.

Vị sếp bự PSG thuyết phục Mbappe hãy chờ đến sau khi đội hoàn thành chiến dịch Champions League, giải đấu họ sẽ gặp Real Sociedad tại lượt đi vòng 16 đội vào 3h ngày 15/2 tới đây.