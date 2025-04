Theo báo cáo vừa công bố của Cục Thống kê, các doanh nghiệp trong nước ước tính đã sản xuất khoảng 237.500 xe máy mới trong tháng 3/2025. Con số này ghi nhận mức giảm 6,1% so với tháng trước và giảm 7,4% so với cùng kỳ tháng 3/2024. Tuy nhiên, tính chung trong quý I/2025, tổng sản lượng xe máy xuất xưởng đạt 728.100 chiếc, vẫn tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việc các nhà sản xuất trong nước cắt giảm sản lượng trong tháng 3 vừa qua đã ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung xe máy trên thị trường. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ khan hiếm, đặc biệt với các mẫu xe “hot” – vốn từng được giảm giá sâu hoặc có nhiều ưu đãi trong tháng trước, nay có khả năng không còn được hỗ trợ như trước.

Theo báo cáo từ Cục Thống kê, trong năm 2024, tổng sản lượng xe máy mới xuất xưởng tại Việt Nam đạt hơn 3.114.000 chiếc, tăng khoảng 7,2% so với năm 2023. Dự báo trong năm 2025, sản lượng xe máy sản xuất trong nước sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức 5-10%, tương đương khoảng 3,3 triệu chiếc.

Bên cạnh đó, số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cho thấy tổng doanh số bán hàng trong năm 2024 đạt 2.653.607 xe, tăng 5,46% so với năm trước.

Ngoài thị trường nội địa, các doanh nghiệp xe máy Việt Nam cũng tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu xe nguyên chiếc sang nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Lượng xe máy sản xuất mới trong tháng 3 vừa qua đã giảm nhẹ. Ảnh minh họa: Honda Việt Nam

Hiện tại, Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) gồm 5 thành viên chính: Công ty Honda Việt Nam, Công ty Piaggio Việt Nam, Công ty Việt Nam Suzuki, Công ty SYM Việt Nam và Công ty Yamaha Motor Việt Nam. Trong số này, Honda là hãng dẫn đầu với sản lượng sản xuất và thị phần áp đảo, chiếm khoảng 80% tổng thị phần của VAMM.

Bên cạnh các thành viên của VAMM, thị trường xe máy Việt Nam còn ghi nhận sự tham gia mạnh mẽ của nhiều doanh nghiệp trong nước và có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong lĩnh vực xe máy điện như DatBike, Pega, Yadea, Detech... Các doanh nghiệp này có sản lượng khá lớn, tuy nhiên hiện chưa công bố cụ thể doanh số bán hàng ra thị trường.

