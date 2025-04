Theo báo cáo mới công bố của Cục Thống kê, trong tháng 3 vừa qua ước tính đã có tổng cộng 58.075 chiếc ô tô mới bao gồm cả xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu được bổ sung cho thị trường ô tô Việt Nam. Con số này tăng mạnh 17,2% so với tháng 2 (49.571 chiếc).

Trong đó, sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tháng 3 ước đạt 36.700 chiếc, tăng 15% so với tháng 2 (31.900 chiếc) nhưng tăng tới 63,6% so với tháng 3/2024. Trong cả quý 1, các nhà sản xuất ô tô trong nước xuất xưởng ước đạt tổng cộng 106.400 chiếc, tăng tới 81,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Cùng nhịp tăng trưởng với xe sản xuất trong nước, xe nhập khẩu trong tháng 3 cũng ghi nhận mức tăng cao. Cụ thể, ước tính có 21.375 chiếc ô tô được nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam trong tháng 3, với giá trị ước đạt 445 triệu USD, tăng 21% so với tháng trước đó. So sánh với tháng 3/2024, xe nhập khẩu đã tăng 34,8% về lượng và 34,6% về giá trị.

Cộng dồn trong cả quý 1/2025, ước tính đã có 46.207 chiếc ô tô được nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam với giá trị ước đạt 983 triệu USD, tăng 43,5% về lượng và 45,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Xe nhập khẩu tăng mạnh trong tháng 3 vừa qua. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Lượng xe sản xuất trong nước cũng như xe nhập khẩu tăng cao trong tháng 3 là điều đã được dự báo trước, bởi đây là giai đoạn "tăng tốc" sau Tết Nguyên đán của các nhà sản xuất. Đồng thời, trong quý 2, nhiều hãng xe có kế hoạch ra mắt sản phẩm mới, do vậy cần lượng hàng đủ lớn để tung ra thị trường.

Các chuyên gia về thị trường ô tô cho rằng, việc nguồn cung dồi dào trong bối cảnh thị trường ô tô đầu quý 2 đang "đại hạ giá" sẽ còn khiến giá xe giảm sâu hơn trong thời gian tới.

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc cộng tác, gửi tin bài về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!