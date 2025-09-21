Ngay từ khi mới lên sóng, nhân vật Đồng Văn Tiền trong phim Gió ngang khoảng trời xanh đã trở thành tâm điểm bàn tán. Vai diễn tạo nhiều ý kiến trái chiều, khen ít chê nhiều nhưng với diễn viên Lý Chí Huy, đó lại là niềm vui và động lực.

- Anh cảm thấy thế nào khi vai Đồng Văn Tiền gây tranh luận trái chiều ngay từ khi phim ra mắt?

Thật sự tôi khá bất ngờ. Trước đây tôi đã từng đóng nhiều vai đểu rồi nhưng không hiểu sao với vai này, khán giả lại thấy thú vị và bàn tán nhiều đến thế. Tất nhiên, chê nhiều hơn khen nhưng càng bị chê, tôi lại càng thấy mình đã khắc họa được đúng bản chất của nhân vật. Lần này, nhờ sự phối hợp ăn ý với đạo diễn và biên kịch, tôi mới có một bản diễn mà nhiều người gọi là rất "đã".

Lý Chí Huy với các bạn diễn trong "Gió ngang khoảng trời xanh".

- Nhiều bình luận cho rằng anh không cần diễn, vì ngoài đời cũng giống Đồng Văn Tiền?

Nghe thì vui đấy nhưng nếu ngoài đời tôi mà giống như nhân vật này chắc chắn ăn đòn nhiều rồi (cười). Nghề diễn viên là hóa thân, sáng tạo chứ không phải bê nguyên bản thân mình vào phim. Nếu chỉ cần tìm những "ông Tiền" ngoài đời thật để đưa lên màn ảnh đã chẳng cần mời diễn viên nữa.

Ngoài đời, tôi thừa nhận có chút giống Đồng Văn Tiền là thấy con gái đẹp thì cũng rung động, đàn ông nào mà không thế. Nhưng khác rất nhiều vì ngoài đời tôi không thể vô duyên, thô lỗ như Đồng Văn Tiền được.

- Một số bình luận cho rằng ngoại hình và thần thái của anh chưa thật hợp vai. Anh nghĩ sao?

Điều này tôi cũng thừa nhận. Tôi không phải nam thần, thậm chí còn rất xấu nữa (cười). Nhưng tôi nghĩ không nhất thiết phải đẹp trai mới vào vai này. Tôi muốn khắc họa Đồng Văn Tiền theo một cách khác, không giống kỳ vọng của khán giả và cũng khác với bản gốc 30 chưa phải là hết. Quan trọng là nhân vật phải đúng kiểu vô duyên, huênh hoang, thích bốc phét và bất chấp thủ đoạn. Và trong xã hội, vẫn có những người đàn ông như vậy.

- Khi bị so sánh với phiên bản gốc, anh có áp lực?

Tôi thấy dễ thương lắm! Đi chợ mà các mẹ, các chị cứ trêu "anh Tiền kìa", "tán gái kém thế"… là tôi thấy vui. Khán giả quan tâm, yêu mến vai diễn đó là hạnh phúc chứ không phải áp lực.

Thực ra tôi chưa xem bản gốc nên cũng không muốn tự đặt mình vào thế đối chiếu. Tôi chỉ cố gắng hết sức trong nghề, cùng sự hỗ trợ của đạo diễn, biên kịch và bạn diễn. Việt Hoa đã giúp tôi rất nhiều để nhân vật này "bựa" và ấn tượng hơn. Tôi hy vọng khán giả sẽ đón nhận Đồng Văn Tiền phiên bản Việt theo một cách riêng.

- Cảnh quay nào khiến anh gặp khó khăn nhất?

Có lẽ là cảnh trong nhà nghỉ. Tôi hay đùa rằng lột quần áo thì nhanh nhưng lột tả nội tâm thì lâu lắm. Thật ra, nhân vật này không quá khó để diễn tả tâm lý, vì tất cả cái xấu đã bộc lộ hết cả rồi.

- Anh muốn khán giả nhìn nhận Đồng Văn Tiền như thế nào?

Tất cả những điều xấu xa của một kiểu đàn ông trong xã hội. Một người coi thường phụ nữ, mang tư tưởng nam quyền, dùng tiền bạc để áp chế những người yếu thế. Nhưng thời đại này, ai coi thường người khác chắc chắn sẽ phải trả giá. Tôi tin những kẻ như Đồng Văn Tiền cuối cùng sẽ thất bại.

Lý Chí Huy và vợ.

- Nhiều khán giả tò mò về chuyện tình cảm của anh?

Chuyện tình cảm tôi không muốn chia sẻ đâu (cười). Tôi chỉ mong nhận được tình cảm của khán giả dành cho những vai diễn tiếp theo.

- Ngoài phim trường, anh có thú vui gì để cân bằng với công việc?

Tôi hay quay TikTok cùng vợ, đi câu cá hoặc tụ tập bạn bè, đồng nghiệp ở Nhà hát Tuổi Trẻ. Đó là cách tôi cân bằng cuộc sống sau giờ làm việc.

- Với anh, gia đình, tình yêu và sự nghiệp - điều gì quan trọng nhất ở độ tuổi hiện nay?

Sức khỏe. Vì có sức khỏe thì mới chăm lo được cho gia đình, giữ gìn tình yêu và phát triển sự nghiệp.

Lý Chí Huy sinh năm 1985, hiện công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Lý Chí Huy có thâm niên gần 10 năm hoạt động và góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình nổi tiếng như: Những người độc thân vui vẻ, Nhà có nhiều cửa sổ, Bí mật Tam giác vàng, Đấu trí. Anh từng giành huy chương Bạc với vai Đại đội trưởng Bằng trong vở Lời thề thứ 9 tại Liên hoan Sân khấu các vở diễn của tác giả Lưu Quang Vũ tháng 9/2013.