“Trong nhiều năm, khách hàng Pro thường nói dòng thường có nhiều màu vui nhộn hơn. Vậy lần này, chúng tôi mang đến Cosmic Orange - một màu thật sự nổi bật”, Greg Joswiak, Phó Chủ tịch Marketing toàn cầu của Apple, chia sẻ sau sự kiện “Awe Dropping” ra mắt iPhone 17.

Theo lãnh đạo Apple, việc chuyển sang khung nhôm anodized thay cho titan giúp hãng có thể đạt được dải màu phong phú hơn trên mẫu Pro. Cosmic Orange (cam vũ trụ) chính là kết quả của lựa chọn vật liệu ấy, nhằm đáp ứng mong muốn từ nhóm khách hàng chê iPhone Pro “nhạt nhẽo”.

iPhone 17 Pro/17 Pro Max có thêm màu cam vũ trụ táo bạo. Ảnh: Tom's Guide

Lựa chọn của “táo khuyết” đã phát huy tác dụng: nhiều thị trường báo cáo iPhone 17 Pro Max cam vũ trụ gặp tình trạng “cháy hàng” hoặc bị lùi ngày giao so với các màu khác. Các chuyên trang công nghệ lớn ghi nhận một số nhà bán lẻ và cửa hàng Apple đang báo ngày giao chậm hơn cho phiên bản màu mới, dấu hiệu cho thấy nhu cầu vượt dự đoán ban đầu.

Tại Việt Nam, thông tin từ các kênh tin tức và hệ thống bán lẻ cho thấy phiên bản cam vũ trụ cũng được quan tâm đặc biệt. Một số chuỗi đã báo “hết hàng” hoặc chỉ còn số lượng rất hạn chế trong đợt đặt trước đầu tiên. Điều này phản ánh xu hướng: màu sắc có thể là yếu tố thúc đẩy quyết định mua ở phân khúc cao cấp.

Có vài lý do giải thích cho hiện tượng iPhone 17 Pro Max cam vũ trụ cháy hàng. Đó là yếu tố cảm xúc/định vị khiến người dùng cao cấp muốn khác biệt, “tậu” màu mà ít người có. Tiếp theo, hiệu ứng báo chí và mạng xã hội; nguồn cung giới hạn, Apple thường phân bổ số lượng có chọn lọc cho màu mới để tạo hiệu ứng khan hiếm. Cuối cùng, người dùng iPhone cũ có thể chờ đổi sang model “màu hot” thay vì mua màu phổ thông. Những yếu tố này có thể kết hợp để tạo cơn sốt đặt hàng ngắn hạn.

Khi nguồn cung không đủ, hai hệ quả dễ thấy là: thời gian giao hàng bị đẩy lùi (người đặt trước phải chờ lâu hơn) và giá ở thị trường “mua đi bán lại” tạm thời tăng mạnh. Một số người bán trên kênh thứ cấp đã tận dụng đợt cầu cao để hét giá chênh lệch so với giá niêm yết, nhất là ở những thị trường nơi Apple Store chính hãng hạn chế.

Bên cạnh nâng cấp phần cứng và AI, màu sắc là một “vũ khí” marketing lâu đời nhưng hiệu quả: nó tác động trực tiếp đến cảm xúc, thúc đẩy quyết định mua trong phân khúc tiêu dùng cao cấp.

Do đó, nếu nhất định muốn iPhone 17 Pro/17 Pro Max cam vũ trụ, hãy đặt hàng sớm và chấp nhận thời gian giao có thể kéo dài. Nếu không bắt buộc phải mua màu này, có thể cân nhắc chọn màu khác để nhận máy sớm hơn hoặc tránh phải mua chênh so với giá niêm yết.