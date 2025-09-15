Tại sự kiện Awe Dropping vừa qua, dù phần lớn sự chú ý dồn vào iPhone Air và iPhone 17, Apple cũng công bố tin quan trọng về phần mềm: iOS 26. Các mẫu iPhone mới sẽ cài sẵn iOS 26, còn bản cập nhật chính thức sẽ được tung ra ngày 16/9.

iOS 26 tương thích với loạt thiết bị sau: Toàn bộ iPhone 17 (bao gồm Air, Pro, Pro Max); iPhone 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max; iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max; iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max; iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max; iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max; iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max; iPhone SE (từ thế hệ thứ 2 trở lên).

Một số tính năng mới chỉ khả dụng ở từng khu vực, chẳng hạn Visited Places trong Maps hiện chỉ áp dụng tại Úc, Canada, Malaysia, Thụy Sĩ, Anh và Mỹ. Công cụ dịch thuật cũng mới hỗ trợ một số ngôn ngữ. Danh sách đầy đủ được công bố trên trang iOS 26 của Apple.

iOS 26 chính thức phát hành tại Việt Nam từ 16/9. Ảnh: Shutterstock

Sao lưu iPhone trước khi nâng cấp

Apple khuyến nghị người dùng sao lưu iPhone trước khi cài đặt phần mềm mới. Việc này giúp bạn có thể khôi phục lại dữ liệu nếu xảy ra sự cố. Dù Apple thường phát hành bản vá rất nhanh, việc có sẵn bản sao dự phòng vẫn là lựa chọn an toàn.

Giao diện Liquid Glass

Tính năng nổi bật nhất của iOS 26 là giao diện Liquid Glass, xuất hiện trên toàn bộ hệ sinh thái Apple. Các thành phần quen thuộc vẫn giữ nguyên vị trí, nhưng mang diện mạo trong suốt, tinh giản hơn.

Một số thành phần có thể hơi khó nhìn, và Apple cho phép người dùng điều chỉnh độ trong suốt trong phần Cài đặt.

Ứng dụng Camera thay đổi mạnh

Ứng dụng Camera có giao diện mới: các nút đơn giản hơn để chuyển nhanh giữa chế độ ảnh và video. Các chế độ đặc biệt như Chân dung hay Toàn cảnh được truy cập bằng cách vuốt ngang, còn thao tác vuốt lên cho phép mở các công cụ nâng cao.

Safari gọn gàng hơn: Safari giới thiệu bố cục tab nhỏ gọn. Người dùng không quen có thể trở lại bố cục cũ bằng cách vào Cài đặt Safari, chọn bố cục mở rộng với thanh tab nằm ở trên hoặc dưới trình duyệt.

Các tính năng cần bật thủ công

Một số tính năng mới yêu cầu người dùng tự kích hoạt, bao gồm:

Sàng lọc cuộc gọi: số lạ sẽ phải xác minh với trợ lý ảo trước khi kết nối. Tùy chọn này nằm trong phần Cài đặt của ứng dụng Điện thoại.

Lọc tin nhắn trong Messages: tin nhắn từ người gửi không xác định sẽ được đưa vào một mục riêng. Bạn có thể bật trong phần “Manage Filtering”. Ngoài ra, Messages còn có tính năng tạo khảo sát (poll) và đổi nền trò chuyện.

Visited Places trong Maps: sau khi đồng ý tham gia, ứng dụng sẽ ghi nhớ các địa điểm từng đến, hỗ trợ người dùng tìm lại thông tin. Khi cập nhật iOS 26 và mở Maps lần đầu, hệ thống sẽ hỏi bạn có muốn bật tính năng này hay không.

Khám phá thay đổi lớn

Sau khi cài đặt, người dùng nên làm quen với các điểm mới như:

Màn hình khóa: bổ sung hiệu ứng không gian (spatial scenes), font chữ mới và nhiều bố cục widget.

Messages: ngoài lọc tin nhắn, còn có khảo sát nhóm, thay đổi nền trò chuyện.

Apple Intelligence: tính năng Visual Intelligence nay hỗ trợ cả ảnh chụp màn hình. Người dùng có thể tra cứu thông tin, dịch văn bản hay tạo sự kiện từ nội dung trên màn hình.

iOS 26 là bản cập nhật toàn diện với thay đổi về giao diện, ứng dụng lõi và tính năng AI. Người dùng sẽ cần thời gian làm quen, nhưng những bổ sung mới được kỳ vọng sẽ nâng cao trải nghiệm iPhone đáng kể.

(Theo Tom's Guide)