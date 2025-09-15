Phó Chủ tịch phụ trách tiếp thị toàn cầu của Apple, Greg “Joz” Joswiak cho rằng công ty sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và nhiếp ảnh điện toán (computational photography) rất nhiều, có đến cả tỷ phép xử lý cho một bức ảnh, nhưng luôn muốn giữ sự chân thực.

“Có những đối thủ đã ‘vẽ mặt trăng’ vào cảnh chụp”, ông nói với trang tin Tom's Guide.

Phát ngôn này ngay lập tức gợi lại cuộc tranh luận đã có từ lâu: ảnh smartphone hiện đại là “chụp thật” hay “tái tạo” bằng phần mềm?

iPhone 17 Pro Max dùng cụm ba camera 48MP Fusion, 48MP Fusion Ultra Wide và 48MP Fusion Telephoto. Ảnh: Tom's Guide

Cuộc đua camera trên thị trường smartphone cao cấp đã chuyển dịch rõ rệt từ việc quảng bá số megapixel hay số lượng ống kính sang nhiếp ảnh điện toán và trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo hãng nghiên cứu Counterpoint Research, người dùng toàn cầu ngày càng chọn smartphone cao cấp để có trải nghiệm hình ảnh tốt hơn và AI đóng vai trò then chốt trong phân khúc này, từ việc chồng nhiều khung hình để khử nhiễu đến công nghệ “super resolution” khi zoom xa.

Tuy nhiên, khi AI ngày càng can thiệp sâu, ranh giới giữa việc “nâng cao chất lượng ảnh” và “tạo thêm chi tiết không tồn tại” trở nên mờ nhạt.

Trong cuộc đua zoom xa, một số mẫu Android cao cấp hiện nay đã vượt xa iPhone về mặt thông số. Chẳng hạn, Galaxy S25 Ultra nổi bật với camera chính 200MP, zoom quang 5x qua ống kính tiềm vọng (periscope), Pixel 10 Pro cũng có zoom quang 5x, kết hợp phần cứng và AI để tái dựng chi tiết.

Tuy nhiên, Samsung từng vướng tranh cãi liên quan đến ảnh chụp mặt trăng. Năm 2023, một số trang tin cáo buộc Galaxy S23 Ultra tạo ra các bức ảnh mặt trăng giả.

Phản hồi điều này, hãng điện tử Hàn Quốc giải thích điện thoại cao cấp của họ dùng tính năng tối ưu hóa Scene Optimizer để cải thiện hình ảnh.

Về chụp ảnh mặt trăng, Samsung cho biết hệ thống camera trên smartphone Galaxy sẽ khai thác công nghệ AI dựa trên học sâu cũng như xử lý đa khung hình để cải thiện các chi tiết.

Samsung sử dụng công nghệ Super Resolution để chụp hơn 10 ảnh mặt trăng ở mức thu phóng 25 lần trở lên, loại bỏ độ nhiễu và tăng cường độ rõ nét.

Điện thoại của các hãng khác như Xiaomi và Huawei cũng sở hữu ống kính tele mạnh mẽ, có thể zoom số tới 120x, nhưng thực tế ảnh ở mức zoom lớn phụ thuộc nhiều vào AI.

Đánh giá khách quan từ các tổ chức độc lập cho thấy iPhone 17 Pro và các mẫu Android cao cấp có thế mạnh riêng. Apple duy trì ưu tiên về màu sắc tự nhiên, dải tần động tốt, video xuất sắc và trải nghiệm ổn định.

Theo xếp hạng của DXOMARK, các mẫu iPhone cao cấp luôn thuộc nhóm dẫn đầu về khả năng quay video và nhất quán màu sắc. Hạn chế của iPhone là không đua zoom xa; iPhone chỉ hỗ trợ tối đa 5x quang học trên bản Pro Max.

Ngược lại, Samsung, Google, Xiaomi, Huawei dẫn đầu về zoom xa và sáng tạo AI. Ưu điểm của họ là linh hoạt ống kính, nhiều chế độ zoom và tạo ra những bức ảnh ấn tượng trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, kết quả thường không đồng đều và có thể gây tranh cãi về mức độ “tự nhiên” của chi tiết ảnh.

Bình luận của lãnh đạo Apple không chỉ nhắm vào một hãng cụ thể mà phản ánh vấn đề lớn của ngành: khi AI ngày càng mạnh, liệu ảnh smartphone còn phản ánh hiện thực hay đã là sản phẩm của thuật toán?

Với người dùng, điều quan trọng là xác định nhu cầu: nếu cần ảnh chân thực, dễ dự đoán trong mọi điều kiện, iPhone có lợi thế. Nếu thích thử nghiệm zoom xa hay hiệu ứng "wow", nhiều mẫu Android đem lại trải nghiệm mới mẻ.

(Tổng hợp)