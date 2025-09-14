Cây viết Tammy Rogers của Tom's Guide đã chia sẻ những cảm xúc rất thật khi chứng kiến chiếc iPhone 17 Pro Max màu cam. Rogers thừa nhận đã “trúng tiếng sét ái tình”.

iPhone 17 Pro Max màu cam. Ảnh: Tom's Guide

Ngay khoảnh khắc nó xuất hiện từ một vũng chất lỏng bí ẩn trong video trailer ra mắt tại sự kiện Awe Dropping, tôi đã trúng tiếng sét ái tình. Khung nhôm ư? Vâng, đẹp đấy, nhưng bình thường thôi. Camera mới ư? Tin tốt, nhưng tôi chẳng mấy quan tâm. Nhưng màu cam thì sao? Ký ngay cho tôi một đơn đặt hàng.

Video Apple giới thiệu iPhone 17 Pro màu cam mới.

Chiếc iPhone rực màu nhất từng xuất xưởng

Dòng iPhone 17 Pro năm nay có ba phiên bản màu: bạc, xanh đêm và đặc biệt là cam vũ trụ (Cosmic Orange). Với một người vốn yêu thích tông màu tối tăm, u ám như tôi, lẽ ra tôi cũng nên than vãn về việc Apple bỏ màu đen – vốn từng là lựa chọn mặc định cho những ai ưa sự tinh giản tuyệt đối. Nhưng không. Dù tủ quần áo của tôi gần như toàn màu đen, trái tim tôi lại nghiêng hẳn về chiếc iPhone có màu giống loại quả cha tôi yêu thích nhất.

Hãy nhìn nó mà xem. Đây chắc chắn là chiếc iPhone Pro nhiều màu sắc nhất từng xuất xưởng, vượt xa những lần Apple chỉ dừng lại ở vàng champagne hay tím pastel. Trước đây, tôi từng dùng iPhone 13 Pro màu trắng và iPhone 14 Pro Max màu tím. Rõ ràng, tôi chưa bao giờ chọn những gam màu “an toàn”.

Vậy nên, khi ngày mở bán đến gần, tôi biết ví tiền của mình lại sắp “bốc hơi” như thường lệ. Chỉ khác là lần này, tôi còn phải chuẩn bị tinh thần để quay lại với hệ sinh thái Apple.

Chiếc điện thoại gần nhất tôi dùng là Google Pixel 9 Pro Fold – một thử nghiệm cá nhân để trải nghiệm thế giới điện thoại gập. Giờ thì tôi có câu trả lời: chẳng có điểm cộng nào đáng để khoe. Nó có thiết kế cồng kềnh, màn hình trong rộng thì tôi gần như không bao giờ mở ra, còn độ bền thì yếu ớt hơn bất kỳ chiếc điện thoại nào tôi từng sở hữu.

Tôi có đánh giá cao một số tính năng Android – như chuẩn Bluetooth tốt hơn, khả năng tùy biến mạnh mẽ hơn – nhưng đã đến lúc phải quay về. Tôi sẵn sàng trở lại với iOS.

Khi đọc danh sách tính năng mới trên iPhone 17 Pro, tôi nhận ra mình chẳng mấy quan tâm đến camera: tôi chỉ chụp vài tấm hình gương mặt ngớ ngẩn gửi cho bạn bè. Con chip mạnh mẽ hơn? Tôi cũng không để ý, bởi trò chơi nặng nhất tôi chơi chỉ là… cờ vua tốc độ. Những thông số kỹ thuật phức tạp chẳng có nhiều ý nghĩa với tôi. Chỉ cần máy xem phim tốt và kết nối được tai nghe xịn là đủ.

Và iPhone 17 Pro Max đã đáp ứng gọn ghẽ mọi tiêu chí: chạy iOS, có màu cam. Dù tôi biết mình sẽ phải chi đến hàng nghìn USD, tôi vẫn sẵn sàng.

Niềm tin vào Apple được khơi lại

Thú thật, đã có thời điểm tôi dần mất niềm tin vào Apple. Tôi rời bỏ iPhone, và thậm chí còn nghĩ đến việc thay chiếc MacBook Pro bằng một máy Windows.

Nhưng rồi sự kiện Awe Dropping vừa qua bất ngờ làm sống lại sự hào hứng trong tôi với thương hiệu này – thương hiệu đã đồng hành cùng tôi qua hai tấm bằng đại học và nhiều năm đi làm.

iPhone 17 Pro Max màu cam (Cosmic Orange). Ảnh: Tom's Guide

Tôi yêu thích thiết kế mới của iPhone 17 Pro Max.

Tôi thích thú với Liquid Glass UI – giao diện mới mượt mà và trực quan.

Tôi cũng bị thuyết phục bởi AirPods Pro 3 với hàng loạt cải tiến.

Và nghĩ mà xem, tất cả bắt đầu từ một điều tưởng chừng đơn giản: một màu sắc mới, rực rỡ và khác biệt.

Đối với nhiều người, iPhone là một công cụ. Với số khác, nó là món đồ thời trang. Còn với tôi, iPhone 17 Pro Max màu cam vừa là cả hai. Nó đại diện cho một sự trở lại của Apple – không chỉ bằng công nghệ, mà còn bằng cảm xúc.

Như Apple từng thành công với những quyết định tưởng như nhỏ nhặt nhưng tạo nên dấu ấn – từ bỏ phím Home, loại bỏ tai nghe trong hộp, hay chuyển sang cổng USB-C – lần này, họ lại gây bất ngờ khi biến màu sắc thành tâm điểm chú ý.

Trong thế giới công nghệ ngày càng bão hòa, một chi tiết như màu sắc có thể không thay đổi cục diện, nhưng nó thay đổi cách người dùng cảm nhận sản phẩm. Và Apple đã làm đúng.

Tôi biết, với nhiều người, lựa chọn iPhone không nên chỉ vì màu cam. Nhưng đối với tôi, chỉ cần nó mang sắc cam rực rỡ ấy, mọi thứ khác đều trở nên… thừa.

(Theo Tom's Guide)