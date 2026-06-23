Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ dài gần 29km, nối nút giao Pháp Vân với nút giao Đại Xuyên (Hà Nội), là tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm Thủ đô với các tỉnh phía Nam và mạng lưới cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Sau khi được đầu tư mở rộng, tuyến đường hiện có mặt cắt ngang khoảng 33,5m với 6 làn xe cơ giới và làn dừng khẩn cấp liên tục. Đây là một trong những tuyến cao tốc có lưu lượng phương tiện lớn nhất cả nước.

Tuy nhiên, dù có quy mô lớn hơn, tốc độ khai thác tối đa trên tuyến hiện chỉ dừng ở mức 100km/h.

Việc nâng tốc độ khai thác từ 100 km/h lên 120 km/h không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển mà còn tăng hiệu quả khai thác hạ tầng, giảm ùn tắc trên tuyến cửa ngõ Thủ đô và tiết kiệm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: Đình Hiếu.

Trong khi đó, tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (dài 50km), nối tiếp ngay phía sau, chỉ có 4 làn xe nhưng được khai thác ở tốc độ tối đa 120km/h. Sự khác biệt này khiến nhiều tài xế thường xuyên lưu thông trên tuyến đặt câu hỏi về khả năng khai thác của tuyến cao tốc cửa ngõ Hà Nội.

Anh Vũ Ngọc Minh (Mỹ Đình, Hà Nội) cho biết, Pháp Vân - Cầu Giẽ là tuyến đường có mật độ phương tiện rất lớn, đặc biệt vào các dịp cuối tuần và lễ, Tết.

"Nếu đủ điều kiện nâng tốc độ lên 120km/h sẽ giúp rút ngắn thời gian hành trình, tăng khả năng thông hành, giảm ùn tắc và phát huy hiệu quả đầu tư của tuyến đường", anh Minh chia sẻ.



Không chỉ phụ thuộc vào số làn xe

Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho biết việc xác định tốc độ khai thác trên đường cao tốc không chỉ căn cứ vào số làn xe hay bề rộng mặt đường mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố kỹ thuật khác như bán kính đường cong, tầm nhìn, tổ chức giao thông, nút giao và các tiêu chuẩn hình học của tuyến.

Theo cơ quan này, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được đầu tư từ nhiều năm trước. Dù mặt cắt ngang và năng lực thông hành cơ bản có thể đáp ứng yêu cầu khai thác ở tốc độ cao, nhưng trên tuyến vẫn còn một số vị trí đường cong và nút giao chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật để cho phép phương tiện chạy 120km/h.

Vì vậy, tốc độ khai thác tối đa hiện nay vẫn được giới hạn ở mức 100km/h nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Trong khi đó, dự án cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư được xây dựng với các yếu tố hình học đồng bộ ngay từ đầu. Hệ thống đường cong, tầm nhìn và các thông số kỹ thuật đều đáp ứng yêu cầu thiết kế cho tốc độ 120km/h.

Thông tin thêm với VietNamNet, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Bùi Quang Thái cho biết cơ quan này đang phối hợp với nhà đầu tư nghiên cứu các phương án cải tạo, nâng cấp hạ tầng tại những vị trí còn hạn chế trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Mục tiêu là từng bước hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật để có thể nâng tốc độ khai thác tối đa lên 120km/h trong thời gian tới.

Theo ông Thái, đây là tuyến cao tốc cửa ngõ của Thủ đô, có vai trò đặc biệt quan trọng trong kết nối giao thông liên vùng. Việc nâng tốc độ khai thác sẽ giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, đi lại, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng và mang lại lợi ích kinh tế cho xã hội.

"Khi các điều kiện kỹ thuật được đáp ứng đầy đủ, việc nâng tốc độ từ 100km/h lên 120km/h sẽ góp phần nâng cao năng lực lưu thông và phát huy hiệu quả đầu tư của tuyến cao tốc", ông Thái nhấn mạnh.