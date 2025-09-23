Sau một tuần xét xử và nghị án, hôm nay (23/9), TAND Tối cao tại TPHCM tuyên án đối với vụ án: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Rửa tiền, xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Trung Hậu 68 (Công ty Trung Hậu).

Trước đó, ông Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) bị TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; ông Trần Anh Thư (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “Nhận hối lộ”; ông Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Công ty Trung Hậu) bị tuyên 13 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, 12 năm tù về tội “Rửa tiền”.

Bị cáo Nguyễn Thanh Bình. Ảnh: Nguyễn Huế

Các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 3 năm tù treo đến 9 năm tù giam.

Sau phiên sơ thẩm, bị cáo Lê Quang Bình và 21 bị cáo đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo.

TAND Tối cao tại TPHCM cho rằng, lời nhận tội của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Việc TAND TPHCM xét xử các bị cáo về tội danh như nêu trên là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Đối với bị cáo Lê Quang Bình, được xác định là chủ mưu, giữ vai trò chính của vụ án. Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Lê Quang Bình không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới nên HĐXX bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ của bị cáo.

Đối với nhóm bị cáo thuộc Công ty Trung Hậu gồm: Hoàng Hải Thụy, Phạm Quốc Võ, Đặng Thanh Tuấn, Nguyễn Văn Trung, Mai Hùng Chiến, Nguyễn Thành Khôn, Đặng Thanh Thảo, Nguyễn Thị Kiều Thơ, Võ Thái Phiên, Phan Thị Thu Vân có thêm tình tiết giảm nhẹ mới là nộp thêm tiền khắc phục hậu quả, nộp bằng khen, giấy khen… Vì vậy, HĐXX chấp nhận giảm một phần hình phạt cho các bị cáo.

HĐXX cũng chấp nhận một phần kháng cáo, giảm từ 5 năm xuống còn 3 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Bảo Trung (cựu Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang).

Các bị cáo tại phiên sơ thẩm. Ảnh: Nguyễn Huế

Đáng chú ý, bị cáo Nguyễn Thanh Bình dù không kháng cáo nhưng vẫn tác động gia đình nộp 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, bị cáo có nhiều bằng khen, giấy khen trong quá trình công tác nên HĐXX xem xét và giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo từ 8 năm 6 tháng xuống còn 6 năm 6 tháng tù.