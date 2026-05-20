Dẫn đầu phân khúc về AI

Trong cuộc khảo sát smartphone tầm trung cho giới trẻ đi đầu về AI mới đây, Galaxy A57 5G đã nhận được 89% lượt bình chọn với 2.795 phiếu, bỏ ra nhiều sản phẩm khác cùng phân khúc. Kết quả này cho thấy Samsung đang làm tốt nhất so với các đối thủ cùng phân khúc trong việc mang đến trải nghiệm AI hoàn thiện, chính xác, hữu ích cho người dùng.

Galaxy A57 5G thừa hưởng nhiều tính năng AI từ các dòng flagship

Bộ công cụ Awesome Intelligence trên thiết bị thừa hưởng nhiều tính năng của flagship. Trong đó phải kể đến Find the Look (Circle to Search 3.0), tính năng cho phép nhận diện nhiều vật thể cùng lúc trên màn hình và trả về kết quả tìm kiếm chi tiết chỉ sau một lần khoanh tròn. Người trẻ có thể sử dụng tính năng này để tìm kiếm mọi trang phục, phụ kiện trên mạng xã hội, clip TikTok, Youtube, tạp chí thời trang trong một lần duy nhất thay vì phải xác định thủ công từng món.

Trợ lý Gemini Live giải đáp nhanh mọi thắc mắc bằng tiếng Việt, hỗ trợ đắc lực cho người dùng trong việc học ngoại ngữ, rèn luyện kỹ năng mới, giải đáp thông tin, tư vấn tình cảm... Các công cụ AI khác như xoá vật thể thừa, đề xuất chỉnh sửa ảnh, tạo bộ lọc, phiên âm giọng nói đều có thể tìm thấy đầy đủ trên Galaxy A57 5G.

Camera sắc nét, chụp đêm ấn tượng

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia công nghệ như Tony Phùng hay chuyên trang Vật Vờ Studio, Galaxy A57 5G sở hữu cụm camera tái tạo hình ảnh tự nhiên trong nhiều điều kiện ánh sáng. Đặc biệt, máy trang bị nhiều tính năng AI giúp video quay đêm, ảnh chân dung hay ảnh chụp nhóm đạt chất lượng vượt mong đợi. Trong đó bao gồm khả năng thu sáng cao hơn trên ống kính, công nghệ AI-Segmentation tự động nhận diện và phân tách chủ thể khi chụp chân dung và tính năng Best Face cho phép lựa chọn biểu cảm, góc mặt ưng ý.

Reviewer Rương Công Nghệ nhận định: “Màu ảnh đi theo xu hướng trung thực, với độ tương phản được kiểm soát ở mức vừa phải, không bị đẩy lên cao. Nó không phải là nước ảnh đậm đà, rực rỡ mà tự nhiên, dịu mắt và dễ nhìn, phù hợp với số đông người dùng. Ảnh chụp đêm của máy ít khi bị nhoè hay mờ khung hình. Khi chụp chân dung thì da dẻ được làm mịn vừa đủ, chi tiết tốt, không bị sạm, bị mờ hay cà quá mịn”.

Thiết kế mỏng gọn, độ hoàn thiện cao

Một trong những lý do quan trọng giúp Galaxy A57 5G duy trì vị thế dẫn đầu phân khúc nằm ở thiết kế siêu mỏng thời thượng, tối ưu trải nghiệm người dùng nhờ độ hoàn thiện cao. Máy sở hữu độ mỏng táo bạo chỉ 6.9mm, nằm trong nhóm mỏng nhất phân khúc smartphone dành cho giới trẻ.

Để gia tăng độ bền, Samsung đã sử dụng khung viền kim loại cao cấp với kính cường lực thế hệ mới Corning Gorilla Glass Victus+ ở hai mặt trước, sau, đồng thời trang bị chuẩn kháng nước IP68 cho máy. Tất cả tạo nên một thiết bị mỏng mượt thời thượng, gọn gàng bỏ túi nhưng vẫn bền bỉ đồng hành cùng người trong nhịp sống bận rộn.

Trải nghiệm người dùng cũng được nhấn mạnh qua cam kết 6 lần nâng cấp hệ điều hành và cập nhật bảo mật lên đến 6 năm, biến đây trở thành một khoản đầu tư đáng tiền. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng chỉ tốn chưa đến 2 triệu mỗi năm cho một trải nghiệm mượt mà xuyên suốt quá trình sử dụng.

Nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn

Không thể phủ nhận sức hút của Galaxy A57 5G với người trẻ còn đến từ sự đồng điệu trong phong cách cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, linh hoạt. Trong giai đoạn từ 5 - 31/5/2026, khách hàng mua Galaxy A57 5G và Galaxy A37 5G sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn, bao gồm: Trả góp 0% với mức trả trước chỉ từ 0 đồng. Ưu đãi ngay đến 500.000 đồng (Chỉ diễn ra trong thời gian từ 4 - 10/5; 16 - 17/5; 22 - 24/5; 30 - 31/5). Mua kèm Buds Core/Fit 3 giảm đến 300 nghìn đồng.

Ngoài ra, hoạt động Awesome Vibe Check, diễn ra tại 50 cửa hàng di động lớn thuộc các chuỗi Thế Giới Di Động, CellphoneS, FPT Retail Shops, Viettel Store, Hoàng Hà Mobile và SamCenter tại Hà Nội trong 7 ngày, từ ngày 16 - 22/5/2026 cũng nhận được sự hưởng ứng của giới trẻ thủ đô.

Tham gia chương trình, khách hàng sẽ có cơ hội nhận vé đêm nhạc Awesome Vibe Station vào ngày 24/5/2026 tại Hà Nội, quy tụ những gương mặt đồng hành cùng Galaxy A57/A37 5G như CONGB, Ánh Sáng AZA và khách mời buitruonglinh, Vương Bình. Ngoài ra, Art Toy HIEUTHUHAI phiên bản giới hạn cũng là món quà hấp dẫn mà người trẻ có cơ hội nhận được khi mua sắm Galaxy A57/A37 5G và tham gia hoạt động Awesome Vibe Check ở các cửa hàng nói trên.