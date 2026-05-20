Trong nhiều năm qua, giới công nghệ liên tục dự đoán rằng dòng smartphone gaming đang dần đi đến hồi kết. Khi những mẫu flagship cao cấp như iPhone hay Galaxy ngày càng mạnh mẽ, khoảng cách hiệu năng với điện thoại chơi game chuyên dụng dường như không còn quá lớn. Thế nhưng, đúng vào thời điểm nhiều người nghĩ thị trường này sắp “lụi tàn”, RedMagic lại tung ra một sản phẩm khiến toàn bộ ngành công nghiệp phải chú ý.

RedMagic 11S Pro là chiếc smartphone dành cho các game thủ. Ảnh: RedMagic

Nhân dịp kỷ niệm 8 năm thành lập, hãng vừa chính thức giới thiệu dòng RedMagic 11S Pro tại Trung Quốc với hàng loạt thông số gây choáng: pin 8.000 mAh, chip Snapdragon ép xung cực mạnh, hệ thống tản nhiệt chủ động bằng quạt và thiết kế mặt lưng trong suốt đậm chất cyberpunk. Đây là kiểu sản phẩm mà những chiếc flagship phổ thông như iPhone hay Galaxy khó lòng dám theo đuổi.

Theo công bố của RedMagic, đây là bản nâng cấp giữa vòng đời của RedMagic 11 Pro năm ngoái, mẫu máy từng được đánh giá là một trong những smartphone “ngầu” nhất thị trường, không chỉ vì ngoại hình mà còn bởi khả năng tản nhiệt và chơi game vượt trội.

Viên pin 8.000 mAh khiến cả thị trường smartphone phải chú ý

Điểm gây sốc nhất trên RedMagic 11S Pro chính là viên pin 8.000 mAh – dung lượng gần như chưa từng xuất hiện trên một smartphone flagship hiện đại. Để dễ hình dung, đa số điện thoại cao cấp hiện nay chỉ dao động quanh mức 4.500 đến 5.500 mAh. Ngay cả những mẫu pin lớn như Galaxy Ultra hay iPhone Pro Max cũng chưa thể tiến gần cột mốc này.

Không chỉ có pin khổng lồ, máy còn hỗ trợ sạc nhanh có dây lẫn không dây công suất 80W. Điều này đồng nghĩa người dùng có thể vừa sở hữu thời lượng pin cực dài vừa rút ngắn đáng kể thời gian chờ sạc.

Tuy nhiên, phiên bản pin 8.000 mAh hiện chỉ dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Mẫu quốc tế dự kiến ra mắt ngày 27/5 nhiều khả năng sẽ sử dụng pin 7.500 mAh, vẫn là con số vượt xa phần lớn smartphone hiện nay.

Chip Snapdragon “quái vật” giống Galaxy S26 Ultra

Bên trong RedMagic 11S Pro là vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version với xung nhịp lên tới 4,74 GHz. Đây cũng chính là phiên bản chip ép xung được cho là đang xuất hiện trên các bài benchmark của Galaxy S26 Ultra.

Điều thú vị nằm ở chỗ, trong khi Samsung chủ yếu dựa vào buồng hơi tản nhiệt truyền thống, RedMagic lại xây dựng cả một “cỗ máy làm mát” thực thụ cho thiết bị của mình.

Máy được trang bị quạt tản nhiệt tốc độ 24.000 vòng/phút, hệ thống buồng hơi 4D Vapor Chamber cùng vật liệu Composite Liquid Metal 3.0 nhằm kiểm soát nhiệt độ cho con chip vốn nổi tiếng nóng khi hoạt động ở hiệu suất cao.

Toàn bộ hệ thống này nằm trong thân máy đạt chuẩn kháng nước IPX8, điều khá hiếm đối với smartphone gaming có quạt chủ động. Đây cũng là lý do RedMagic tự tin rằng thiết bị của họ có thể duy trì hiệu năng ổn định trong thời gian dài mà không bị giảm xung vì quá nhiệt.

Màn hình 144 Hz và loạt tính năng dành riêng cho game thủ

RedMagic 11S Pro sở hữu màn hình AMOLED BOE X10 kích thước 6,85 inch, độ phân giải 1.5K cùng tần số quét 144 Hz. Đây là cấu hình lý tưởng cho các tựa game tốc độ cao, đặc biệt là game FPS hay MOBA cạnh tranh.

RedMagic 11S Pro có cấu hình "khủng", chuẩn kháng nước IPX8. Ảnh: RedMagic

Máy còn được trang bị bộ trigger cảm ứng ở cạnh bên với tần số phản hồi 520 Hz và tốc độ lấy mẫu cảm ứng lên tới 3.000 Hz, mang lại độ nhạy gần như tức thì khi thao tác trong game.

Về camera, thiết bị sử dụng cảm biến chính 50MP, camera góc siêu rộng 50MP và camera macro 2MP. Camera selfie 16MP được đặt dưới màn hình để mang lại trải nghiệm hiển thị toàn màn hình hoàn chỉnh.

Ngoài ra, máy vẫn giữ jack tai nghe 3,5mm – tính năng ngày càng hiếm trên smartphone hiện đại nhưng vẫn rất được game thủ ưa chuộng vì độ trễ âm thanh thấp khi chơi game.

Phiên bản Pro+ còn mạnh hơn nữa

Bên cạnh bản tiêu chuẩn, RedMagic còn tung ra phiên bản 11S Pro+ với cấu hình cực đoan hơn. Máy có RAM lên tới 24GB, bộ nhớ trong 1TB, pin 7.500 mAh và hỗ trợ sạc nhanh có dây 120W cùng sạc không dây 80W.

Mức giá khởi điểm tại Trung Quốc là 5.499 nhân dân tệ, tương đương khoảng 763 USD theo tỷ giá quy đổi trực tiếp.

Sự xuất hiện của RedMagic 11S Pro diễn ra trong bối cảnh thị trường smartphone gaming đang trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Những flagship phổ thông hiện nay đã đủ mạnh để chạy các tựa game AAA mà không gặp quá nhiều vấn đề về hiệu năng.

Chính vì vậy, RedMagic không cố gắng trở thành một chiếc điện thoại “đa dụng” giống iPhone hay Galaxy. Thay vào đó, hãng chọn cách đẩy mọi yếu tố gaming lên cực hạn: pin siêu lớn, quạt tản nhiệt RGB, mặt lưng trong suốt và hiệu năng tối đa.

Đây cũng là chiến lược trái ngược với Asus – thương hiệu được cho là đang tạm dừng kế hoạch ra mắt dòng ROG Phone trong năm 2026.

Dĩ nhiên, điện thoại gaming vẫn tồn tại những đánh đổi. Camera selfie dưới màn hình trên các mẫu RedMagic trước đây chưa thực sự ấn tượng và nhiều khả năng điều đó vẫn chưa thay đổi trên 11S Pro. Với đa số người dùng phổ thông, một flagship truyền thống có lẽ vẫn hợp lý hơn.

Tuy nhiên, với những ai thường xuyên chơi game nặng trên smartphone và cảm thấy thiết bị bị giảm hiệu năng vì quá nhiệt, RedMagic 11S Pro có thể trở thành lựa chọn rất khó bỏ qua.

(Theo PhoneArena, Gizchina)