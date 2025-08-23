Tướng Jeffrey Kruse. Ảnh: Shutterstock

Tờ The Guardian dẫn 2 nguồn tin nắm rõ vấn đề và một quan chức Nhà Trắng cho biết, bản đánh giá của DIA về thiệt hại do các cuộc không kích của Mỹ gây ra với cơ sở hạt nhân Iran đã khiến Tổng thống Donald Trump tức giận.

Quyết định sa thải Trung tướng Kruse là biến động mới nhất trong quân đội và các cơ quan tình báo Mỹ, diễn ra vài tháng sau khi chi tiết của các đánh giá sơ bộ bị rò rỉ tới tay truyền thông. Báo cáo của DIA cho biết, chương trình hạt nhân của Iran chỉ bị trì hoãn vài tháng do các cuộc không kích của Mỹ, trái ngược với khẳng định của Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng chương trình hạt nhân của Iran "bị xóa sổ hoàn toàn".

Ông Trump đã bác bỏ báo cáo của DIA. Trong một cuộc họp báo hồi tháng 6, sau khi Mỹ không kích Iran, Bộ trưởng Hegseth đã chỉ trích báo chí vì tập trung vào đánh giá sơ bộ. Song, ông Hegseth không đưa ra bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào về việc phá hủy các cơ sở sản xuất hạt nhân của Iran.

Ông Hegseth nói: "Bạn muốn gọi đó là bị phá hủy, bị đánh bại hay là bị xóa sổ, hãy chọn từ của bạn. Tuy nhiên, đây là một cuộc tấn công thành công trong lịch sử".

Tờ The Guardian cho biết, Tổng thống Trump từng sa thải các quan chức chính phủ đưa ra những dữ liệu phân tích mà ông không đồng tình. Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth và ông Trump rất quyết liệt trong việc sa thải các quan chức quân sự cấp cao nhưng thường không đưa ra lời giải thích chính thức.

Việc sa thải giám đốc DIA đánh dấu một tuần thay đổi rộng rãi của chính quyền Trump đối với cộng đồng tình báo và ban lãnh đạo quân đội. Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia, cơ quan chịu trách nhiệm điều phối công việc của 18 cơ quan tình báo, bao gồm cả DIA đã thông báo rằng họ sẽ cắt giảm nhân sự và ngân sách.