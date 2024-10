Theo tờ Kyiv Independent, phát biểu tại một cuộc thảo luận tại Diễn đàn An ninh Warsaw, Ba Lan hôm 2/10, Trung tướng Mỹ đã nghỉ hưu Ben Hodges cho rằng, nhiều nhà lãnh đạo chính trị và quân sự châu Âu không hoàn toàn thừa nhận thực tế về một cuộc chiến có thể xảy ra với Nga.

Lời cảnh báo về một cuộc giao tranh giữa Nga và NATO đã gia tăng, kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022. Trong đó, nhiều nhà quan sát nhận định phương Tây không có đủ cơ sở công nghiệp quốc phòng, và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Trung tướng Mỹ đã nghỉ hưu Ben Hodges. Ảnh: Kyiv Independent

"Chúng ta không có đủ tên lửa và phòng không để bảo vệ các cảng biển, sân bay, và cơ sở hạ tầng quan trọng. Chúng ta không thể di chuyển nhanh chóng khắp châu Âu, do đó vấn đề di chuyển quân sự vẫn là một thách thức cần được giải quyết", ông Hodges nói.

Trước đó, hồi tháng 5, tờ Financial Times đưa tin sườn phía đông của NATO chỉ có 5% khả năng phòng không cần thiết để ngăn chặn một cuộc tấn công.

Cũng theo ông Hodges, nếu Nga quyết định tấn công NATO, các lực lượng Moscow sẽ ngay lập tức tấn công cơ sở hạ tầng giao thông ở châu Âu.

"Hãy tưởng tượng những gì xảy ra trong một tuần ở Ukraine sẽ xảy ra ở Gdansk, hoặc Klaipeda, hoặc Tallinn, hoặc Bremerhaven. Trong trường hợp xấu nhất, Lithuania sẽ phải đợi 2 tuần để quân tiếp viện đến”, cựu tướng Mỹ nhấn mạnh.

Đồng quan điểm với Bộ trưởng Quốc phòng Romania Simona Cojocaru, ông Hodges cho rằng quân đội NATO phải sẵn sàng triển khai quân nhanh hơn nhiều so với hiện tại.

Theo vị tướng đã nghỉ hưu, quân đội phương Tây từng sẵn sàng triển khai trong vòng 24 giờ trong Chiến tranh Lạnh, nhưng quân đội các nước ngày nay phần lớn không có tư duy này.

Ông nói thêm, NATO nên có "lòng can đảm để thừa nhận những gì bị coi là mối đe dọa, sau đó bắt đầu rút đạn dược ra khỏi boongke, bắt đầu huy động quân đội để chuẩn bị, và sau đó thể sẵn sàng triển khai trong 2 – 3 ngày khi nguy cơ xuất hiện". Cũng theo ông Hodges, các nhà lãnh đạo NATO thường do dự và không phản ứng đủ nhanh cũng như đủ quyết đoán, do họ lo ngại những bước đi như vậy sẽ bị coi là khiêu khích.

Ông Hodges còn kêu gọi các nước thành viên NATO đầu tư vào tập trận, và sản xuất đạn dược để tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của liên minh quân sự.

"Mười năm rưỡi sau khi xung đột Nga – Ukraine bùng nổ, chúng ta vẫn không thể cung cấp đủ đạn dược trong một tuần. Do chúng ta đã vét sạch kho của mình để đi giúp đỡ", ông nói.

Tuy nhiên, cựu tướng Mỹ nhận định các nước châu Âu đang "dịch chuyển theo hướng tốt hơn nhiều" mà cụ thể là kế hoạch chuyển đổi quân sự của Ba Lan.