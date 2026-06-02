Ngày 2/6, tại kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn thành phố.

Theo nghị quyết, các khu dân cư, thôn, xóm vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được bố trí, quy hoạch quỹ đất sinh hoạt cộng đồng phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế của từng địa phương. Diện tích tối thiểu của quỹ đất sinh hoạt cộng đồng là 300m2.

Tại kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Hà Nội khóa 17 đã thông qua nhiều chính sách quan trọng

Đối với chính sách hỗ trợ đất đai lần đầu, cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được giao đất ở trong hạn mức do UBND TP Hà Nội quy định và được miễn tiền sử dụng đất.

Người dân thuộc diện này cũng được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ loại đất khác sang đất ở trong hạn mức giao đất ở và được miễn tiền sử dụng đất đối với phần đất có nguồn gốc được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận hoặc được thừa kế, tặng cho, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Hà Nội có nhiều chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số

Ngoài ra, đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo còn được thuê đất phi nông nghiệp không phải đất ở để sản xuất, kinh doanh mà không phải đấu giá. Trường hợp này được giảm 50% tiền thuê đất, trừ khi pháp luật có quy định khác. Diện tích đất thuê do UBND cấp xã quyết định căn cứ tình hình thực tế và quỹ đất của địa phương.

Nghị quyết cũng quy định chính sách hỗ trợ đất đai nhằm bảo đảm ổn định cuộc sống đối với người dân tộc thiểu số đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng hiện không còn đất hoặc thiếu đất so với hạn mức quy định.

Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua, tức từ ngày 12/6.