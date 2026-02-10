Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên (Phú Thọ) vừa tiếp nhận và xử trí một trường hợp liên quan đến xoắn tinh hoàn ở trẻ vị thành niên, để lại hậu quả nặng nề do phát hiện muộn.

Bệnh nhân là bé trai 14 tuổi, tiền sử khỏe mạnh. Trước khi nhập viện khoảng 3 ngày, trẻ đột ngột xuất hiện đau và sưng vùng bẹn bìu phải. Thời điểm khởi phát, cơn đau ở mức độ nhẹ nên gia đình chủ quan, chưa đưa trẻ đi khám.

Tuy nhiên, tình trạng đau của trẻ ngày càng tăng. Bìu phải bắt đầu tấy đỏ, sưng to, gây khó chịu rõ rệt và ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày của bệnh nhân. Đến ngày thứ ba, cơn đau của trẻ trở nên dữ dội, bìu sưng nề rõ, gia đình mới đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên để thăm khám.

Qua khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ xác định đây là trường hợp xoắn tinh hoàn, một cấp cứu ngoại khoa khẩn cấp trong nam khoa, đòi hỏi phải xử trí ngay lập tức. Tuy nhiên, do thời gian xoắn kéo dài, máu không thể lưu thông đến tinh hoàn dẫn đến tình trạng hoại tử hoàn toàn tinh hoàn phải.

Trước tình trạng tổn thương không thể hồi phục của bệnh nhân, các bác sĩ Khoa Ngoại thận - Tiết niệu buộc phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn hoại tử nhằm ngăn ngừa biến chứng và bảo toàn sức khỏe cho người bệnh.

Theo các bác sĩ, xoắn tinh hoàn có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp nhất ở trẻ vị thành niên và thanh thiếu niên trong giai đoạn dậy thì. Bệnh tiến triển rất nhanh, nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời có thể dẫn đến hoại tử tinh hoàn, buộc phải cắt bỏ, ảnh hưởng lâu dài đến chức năng sinh sản.

Các chuyên gia cho biết, nếu phẫu thuật tháo xoắn tinh hoàn trong vòng 4-6 giờ đầu kể từ khi xuất hiện triệu chứng, tỷ lệ bảo tồn tinh hoàn có thể đạt 90-100%. Ngược lại, nếu người bệnh đến muộn sau 12-24 giờ, tinh hoàn thường đã bị hoại tử, bắt buộc phải cắt bỏ và nguy cơ suy giảm khả năng sinh sản có thể lên tới 50%.

Bác sĩ Khoa Ngoại thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên cảnh báo, các dấu hiệu nghi ngờ xoắn tinh hoàn bao gồm: đau bìu đột ngột, dữ dội; bìu sưng nề, da đỏ; có thể kèm đau bụng, buồn nôn. Khi trẻ vị thành niên hoặc thanh thiếu niên xuất hiện những biểu hiện này, gia đình tuyệt đối không chủ quan, không tự ý dùng thuốc hay chườm nóng, chườm lạnh tại nhà mà cần đưa người bệnh đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa nam học hoặc ngoại khoa để được thăm khám và xử trí kịp thời