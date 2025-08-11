BTC (tạp chí France Football) mới đây đã công bố danh sách 30 ứng viên cho Quả bóng vàng 2025. Tuy vậy, người ta vẫn cho rằng, đó sẽ vẫn chủ yếu là cuộc đua song mã giữa Ousmane Dembele (PSG) với Lamine Yamal (Barca).

Người chiến thắng sẽ được công bố ở gala trao giải vào 22/9 tới tại Paris (Pháp). Với việc sắm vai chính trong hành trình PSG lần đầu vô địch Champions League, Dembele ‘ăn điểm’ trước Yamal, người cùng với Barca dừng chân ở bán kết (thua bởi Inter Milan).

Lamine Yamal và Ousmane Dembele, ai sẽ chiến thắng Quả bóng vàng 2025? Ảnh: Be Soccer

Tuy nhiên, tiền đạo tuyển Pháp cũng gây băn khoăn, bởi phong độ không ổn định, khi mờ nhạt ở kỳ FIFA Days với sắc áo Lam (tại Nations League) và không mấy tạo tác động với PSG ở FIFA Club World Cup 2025 – giải đấu Lamine Yamal vắng mặt do Barca không đủ điều kiện tham dự.

Thế nên, có không ít ý kiến nhìn nhận, Lamine Yamal có tài năng nổi trội, nhất là lại mới ở độ tuổi 17 (tròn 18 tuổi vào tháng trước- 13/7) và có những ảnh hưởng mang tính bước ngoặt cho Barca,…

Dù vậy, theo cựu tiền vệ tuyển Pháp, Alain Giresse, Yamal vẫn chưa đạt đến đẳng cấp để chiến thắng Quả bóng vàng 2025, thay vào đó phải là Ousmane Dembele.

“Tất nhiên, Lamine Yamal sở hữu kỹ thuật xuất chúng. Nhưng với tôi, cậu ấy vẫn còn thiếu màn trình diễn ở đẳng cấp cao nhất.

Trong khi đó, Dembele cống hiến tất thảy cho PSG và đã thể hiện được phẩm chất của mình ở chung kết Champions League bằng khả năng pressing đáng kinh ngạc.

Đó là một yếu tố quan trọng, nhưng trong mắt công chúng thì nó lại không có tác động như một pha bóng kỹ thuật ngoạn mục. Tuy nhiên, trên sân cỏ, giá trị của nó là tương tự.

Theo tôi, Dembele có danh hiệu (Cúp C1) để khẳng định mùa giải (thành công) của mình – một chiến tích mà Yamal không có”.

Ở mùa giải vừa qua, Dembele ghi 33 bàn cùng 15 pha kiến tạo trong 49 lần ra sân mọi đấu trường cho PSG, góp công lớn cùng CLB giành cú ăn 4 (Ligue 1, Cúp QG Pháp, Siêu Cúp QG Pháp và Champions League). Trong khi đó, Yamal cùng Barca ăn 3 giải quốc nội (La Liga, Cúp Nhà vua và Siêu cúp Tây Ban Nha), ghi 18 bàn và 25 pha kiến tạo mọi đấu trường.

Danh sách 30 ứng viên Quả bóng vàng 2025: Ousmane Dembele, Gianluigi Donnarumma, Jude Bellingham, Desire Doue, Denzel Dumfries, Serhou Guirassy, Erling Haaland, Viktor Gyokeres, Achraf Hakimi, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Robert Lewandowski, Alexis Mac Allister, Lautaro Martinez, Scott McTominay, Kylian Mbappe, Nuno Mendes, Joao Neves, Pedri, Cole Palmer, Michael Olise, Raphinha, Declan Rice, Fabian Ruiz, Virgil van Dijk, Vinicius Jr, Mohamed Salah, Florian Wirtz, Vitinha, Lamine Yamal.