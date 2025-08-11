Trên sân nhà, đoàn quân của HLV Hansi Flick kiểm soát thế trận tuyệt đối và mở tỷ số ở phút 20 nhờ cú sút chìm hiểm hóc của Fermin Lopez, xuất phát từ sai lầm giữa sân của đối thủ.

Lamine Yamal lập cú đúp cho Barca - Ảnh: FCB

Có bàn thắng khai thông thế bế tắc, Barca chơi hưng phấn và chỉ trong 7 phút (35-42) đã ghi thêm ba bàn. Phút 35, Frenkie de Jong kiến tạo để Fermin hoàn tất cú đúp bằng cú cứa lòng đẹp mắt.

Hai phút sau, Fermin phát động phản công, Rashford căng ngang cho Raphinha dễ dàng lập công. Đến phút 42, Raphinha cướp bóng trong vòng cấm rồi kiến tạo cho Lamine Yamal ghi bàn, khép lại hiệp 1 với tỷ số 4-0.

Raphinha với pha ăn mừng quen thuộc - Ảnh: FCB

Hiệp 2 vừa bắt đầu, Yamal tiếp tục tỏa sáng với pha đi bóng cắt vào trung lộ và cứa lòng chân trái nâng tỷ số lên 5-0. Dẫn trước quá sâu, HLV Flick tung nhiều cầu thủ trẻ và giảm nhịp độ để giữ sức.

Trận đấu khép lại mà không có thêm bàn thắng, Barca nâng cao chức vô địch Joan Gamper Cup với chiến thắng đậm đà, gửi thông điệp đầy sức nặng trước thềm mùa giải mới.

Đội hình xuất phát

Barca: Joan Garcia; Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Alejandro Balde; Pedri, Frenkie De Jong; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Marcus Rashford

Como: Jean Butez; Alex Valle, Van Der Brempt, Marc Kempdf, Mergim Vojvoda; Martin Baturina, Sergi Roberto; Ivan Monzon, Nico Paz, Jayden Addai; Anastasios Douvikas