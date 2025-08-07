Cầu thủ 28 tuổi đã trải qua năm đầu tiên ấn tượng trong màu áo Napoli. Sau 36 trận ra sân, McTominay ghi được 13 bàn thắng và có 6 pha kiến tạo.

Cựu tiền vệ MU góp công lớn giúp Napoli đăng quang Serie A 2024/25 và được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

McTominay lần đầu được đề cử Quả bóng vàng - Ảnh: SunSport

Một năm kể từ ngày rời sân Old Trafford, McTominay chuẩn bị cạnh tranh cho danh hiệu Quả bóng vàng cao quý.

Nhà báo Sam C cho hay, đây là lần đầu tiên ngôi sao người Scotland được đề cử cá nhân danh giá nhất môn thể thao vua.

Đó là phần thưởng cho nỗ lực tuyệt vời của McTominay. Anh đã thi đấu bùng nổ, ngay sau khi chia tay đội chủ sân Old Trafford với mức phí 25 triệu bảng Anh.

Hiện Scott McTominay trở thành biểu tượng mới của đội bóng ở Naples, được đông đảo fan hâm mộ yêu quý.

Chia sẻ trên talkSPORT hồi tháng trước, McTominay nói: "Tình yêu cùng sự ủng hộ dành cho toàn đội và cá nhân tôi thật đặc biệt.

Người hâm mộ vô cùng nhiệt huyết và thúc đẩy chúng tôi trong từng trận đấu. Mọi thứ diễn ra thật không thể tin được."