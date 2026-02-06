Thư ngỏ do Chủ tịch HĐQT Đặng Văn Long ký gửi toàn thể cổ đông công ty.

Tháng 12/2007, Lilama 10 niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM, khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường là 9.790.000 CP. Cơ cấu HĐQT công ty gồm 5 thành viên.

Tuy nhiên theo Lilama 10, căn cứ khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thì cơ cấu thành viên độc lập của HĐQT chưa phù hợp.

Vì vậy, HĐQT công ty mong các cổ đông có đầy đủ điều kiện về thời gian và số lượng hiện nắm giữ cổ phần L10 theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ hiện hành: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT, Ban kiểm soát” – thư ngỏ nêu.

Thành viên độc lập HĐQT phải đạt các tiêu chuẩn và điều kiện không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 3 năm liền.

Bên cạnh đó, không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định.

Đồng thời thành viên đó cũng không phải là người có vợ hoặc chồng, bố mẹ đẻ, bố mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Ngoài ra, không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 5 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 2 nhiệm kỳ.

Từ thực tế trên, nhằm đảm bảo công tác quản trị của công ty được thực hiện đầy đủ theo quy định, HĐQT Lilama 10 kêu gọi cổ đông tham gia ứng cử/ đề cử ứng viên làm thành viên HĐQT độc lập để HĐQT công ty trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

Cùng ngày, Lilama 10 cũng ban hành nghị quyết thông qua kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 dự kiến tổ chức vào ngày 18/4. Trong đó có nội dung bầu thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2027 (nếu có).

Trước đó, vào tháng 7/2025, Lilama 10 bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính 112,5 triệu đồng do không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT độc lập (Lilama 10 không có thành viên HĐQT độc lập theo quy định).