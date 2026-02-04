Theo Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc (NEA), quốc gia tỷ dân này đã bổ sung 315,07 GW công suất điện mặt trời mới trong năm 2025 - mức cao kỷ lục. Qua đó, nâng tổng công suất tích lũy điện mặt trời lên 1,2 TW, tăng 35%.

Các nhà phân tích trong ngành cho rằng sự gia tăng đột biến này là do thời hạn vận hành dự án và việc tiếp tục triển khai các căn cứ điện gió và điện mặt trời quy mô lớn tại miền Tây và miền Bắc Trung Quốc.

Trái ngược với sự bùng nổ của điện mặt trời, các doanh nghiệp trong ngành năng lượng tái tạo này lại ồ ạt báo lỗ kỷ lục. Bởi, tình trạng dư cung kéo dài và giá tấm pin mặt trời giảm sâu tiếp tục gây áp lực lên biên lợi nhuận của toàn ngành sản xuất quang điện Trung Quốc.

Tongwei cho biết dự kiến sẽ ghi nhận mức lỗ ròng từ 9 tỷ Nhân dân tệ (1,29 tỷ USD) đến 10 tỷ Nhân dân tệ cho cả năm tài chính 2025.

Theo nhà sản xuất polysilicon và tấm pin này, khoản lỗ chủ yếu do giá thấp kéo dài trong toàn bộ chuỗi giá trị năng lượng mặt trời, làm xói mòn biên lợi nhuận. Cùng với đó là chi phí nguyên liệu thô then chốt tăng cao và sự mất cân bằng cung cầu dai dẳng trên thị trường quang điện.

Trước đó, Tongwei đã báo lỗ ròng 7,04 tỷ Nhân dân tệ vào năm 2024, giảm 152% so với mức lãi ròng 13,58 tỷ Nhân dân tệ của năm trước đó, đánh dấu năm thua lỗ đầu tiên kể từ khi niêm yết.

Dự án trạm quang điện núi Trát Lạp ở Trung Quốc. Ảnh: Baidu

Tương tự, Longi dự báo khoản lỗ ròng thuộc về cổ đông từ 6-6,5 tỷ Nhân dân tệ cho năm tài chính 2025.

Công ty cho biết, khoản lỗ dự kiến chủ yếu do áp lực cấu trúc đang diễn ra trong ngành quang điện, đặc biệt là sự mất cân bằng cung cầu khiến giá các sản phẩm năng lượng mặt trời ở mức rất thấp và làm tăng sự cạnh tranh giá cả nội bộ.

Năm 2024, công ty cũng báo lỗ ròng 8,62 tỷ Nhân dân tệ, đảo chiều so với mức lãi 10,75 tỷ Nhân dân tệ năm 2023, khi doanh thu hàng năm giảm 36,2%.

Giữa tháng 1 vừa qua, JA Solar dự kiến ghi nhận khoản lỗ ròng cả năm 2025 thuộc về cổ đông ở mức 4,5-4,8 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 619-660 triệu USD), lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu âm từ 1,37-1,46 Nhân dân tệ.

Doanh nghiệp này cho rằng khoản lỗ chủ yếu xuất phát từ tình trạng mất cân bằng cung - cầu do công suất được mở rộng mạnh trên toàn chuỗi giá trị quang điện (PV). Cùng với xu hướng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ thương mại, điều này đã kéo giảm giá bán trung bình (ASP) và gây áp lực lớn lên biên lợi nhuận của các mô-đun.

TCL Zhonghuan dự kiến lỗ ròng năm 2025 khoảng 8,2-9,6 tỷ Nhân dân tệ (1,13-1,32 tỷ USD), so với mức lỗ gần 9,82 tỷ Nhân dân tệ của năm trước đó. Nguyên nhân cũng được nhận định là do nhu cầu tăng trưởng không đủ để hấp thụ nguồn cung dư thừa, khiến giá cả bị kìm hãm và biên lợi nhuận chịu áp lực nặng nề.

Trong năm 2026, các tổ chức dự báo tốc độ phát triển điện mặt trời ở Trung Quốc có thể chậm lại. Kịch bản cơ sở mới nhất của Bloomberg NEF chỉ ra khoảng 273 GW (AC) công suất điện mặt trời mới vào năm 2026, trong khi một số công ty chứng khoán và ấn phẩm ngành của Trung Quốc đặt mức ước tính trung bình từ 200 GW đến 225 GW.

Theo đó, ngoài khai thác thị trường nội địa, các doanh nghiệp ngành điện Trung Quốc đang nỗ lực phát triển ở thị trường quốc tế.

JinkoSolar đã công bố các thỏa thuận phân phối với tổng công suất gần 300 MW cho dòng pin Tiger Neo 3 với các đối tác tại Thái Lan gồm UTI Energy, Solar Touch, JTN Energy và IAN Solar, nhằm mở rộng sự hiện diện tại thị trường Đông Nam Á.

Hiện, JinkoSolar đã thông báo cho công ty con Haining Jinko có kế hoạch thu hút các nhà đầu tư chiến lược bao gồm Xingyin Asset Management và China Orient Asset Management thông qua đợt tăng vốn lên tới 3 tỷ Nhân dân tệ (412 triệu USD) để đổi lấy không quá 24,68% cổ phần. Số tiền thu được sẽ chủ yếu dùng để trả nợ.

JinkoSolar cho biết sẽ từ bỏ quyền ưu tiên mua cổ phần nhưng vẫn giữ tỷ lệ sở hữu gián tiếp ít nhất 68,94%, tiếp tục duy trì quyền kiểm soát.

Trong khi đó, Trina Solar đã giành được hai thỏa thuận cung ứng với ACWA Power cho các dự án quy mô lớn tại Ả Rập Xê-út. Theo đó, doanh nghiệp này sẽ cung cấp 1,15 GW pin cho dự án điện mặt trời Haden và 900 MW hệ thống giá xoay cho dự án Al Khushaybi công suất 1,5 GW. Cả hai dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2026 và kế hoạch hòa lưới điện vào tháng 2/2027.

Theo PV