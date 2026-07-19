Dù trải qua mùa bóng ấn tượng trong màu áo MU dưới thời HLV Michael Carrick, Mainoo không nhận được sự tin tưởng từ HLV Thomas Tuchel tại World Cup 2026.

Tiền vệ 21 tuổi không được ra sân phút nào xuyên suốt hành trình của "Tam sư" trên đất Mỹ và Mexico.

Mainoo bị đày ải trên ghế dự bị - Ảnh: EPA

Trước thềm giải đấu, Mainoo đá chính trong chiến thắng 1-0 trước New Zealand, sau đó vào sân từ ghế dự bị ở màn chạy đà gặp Costa Rica.

Tuy nhiên, khi World Cup khởi tranh, Tuchel hoàn toàn gạt tên cầu thủ trưởng thành từ học viện MU ra khỏi kế hoạch.

Trên mạng xã hội X, tài khoản chính thức đội tuyển Anh xác nhận: "Kobbie Mainoo không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu trận gặp Pháp hôm nay vì chấn thương."

Dù vậy, Liên đoàn Bóng đá Anh không tiết lộ Mainoo gặp vấn đề gì, cũng như mức độ nghiêm trọng. Anh sẽ phải chờ thêm ít nhất 4 năm để có trận ra mắt ở sân khấu lớn World Cup.

Tại EURO 2024, Mainoo là nhân tố chủ chốt nơi tuyến giữa Tam sư khi đá cặp cùng Declan Rice từ vòng 1/8 cho đến trận chung kết gặp Tây Ban Nha.

Tiền vệ 21 tuổi hiện sở hữu 14 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, nhưng chưa thể nâng con số đó tại World Cup 2026.

Cả giải đấu, Mainoo xếp sau Declan Rice và Elliot Anderson, bộ đôi được Tuchel lựa chọn thường xuyên nhất trên hàng tiền vệ.

Ngay cả khi cần điều chỉnh nhân sự từ băng ghế dự bị, HLV người Đức cũng ưu tiên Eberechi Eze, Reece James, Morgan Rogers hoặc Jordan Henderson thay vì Kobbie Mainoo.