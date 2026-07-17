LĐBĐ thế giới (FIFA) vừa công bố tổ trọng tài điều hành trận chung kết World Cup 2026, Argentina vs Tây Ban Nha, diễn ra vào 2h ngày 20/7.

Cụ thể, vị vua áo đen người Slovenia, Slavko Vincic được giao nhiệm vụ cầm cân nảy mực trên sân, bên cạnh sự hỗ trợ từ 2 trợ lý đồng hương là Tomaz Klancnik và Andraz Kovacic.

Trọng tài Slavko Vincic từng cầm còi 1 trận có Argentina thi đấu và họ đã thua sốc 1-2 Saudi Arabia. Ảnh: EFE

Trọng tài thứ tư là Adham Makhadmeh (UAE), trong khi ông Mohammad Alkalaf (UAE) đảm nhiệm vai trò trợ lý dự bị.

Trọng tài Vincic cầm còi 3 trận từ đầu giải, gồm Brazil 1-1 Maroc (vòng bảng), Algeria 2-1 Jordan (vòng bảng) và Mexico 2-0 Ecuador (vòng 16 đội).

Vị trọng tài 46 tuổi này là một trong những trọng tài giàu kinh nghiệm nhất châu Âu hiện nay. Tuy nhiên, việc FIFA chọn ông Vincic cầm còi trận chung kết World Cup 2026, cũng gây ra những bất ngờ.

Lý do, trọng tài người Ba Lan, Szymon Marciniak được đồn đoán có thể là ứng viên số 1, thông qua việc ông không được giao làm nhiệm vụ ở trận nào tại vòng đấu loại trực tiếp.

Tuy nhiên, dường như sự vắng mặt này của vị vua áo đen từng bắt chung kết World Cup 2026, không liên quan đến việc FIFA “để dành” cho trận chiến tranh ngôi ở giải năm nay, mà khả năng là bởi những tranh cãi về việc ông không rút thẻ cho Messi ở trận ra quân của Argentina gặp Algeria.

Trở lại với trọng tài Slavko Vincic thì tên ông gợi lại ký ức buồn cho Messi và Argentina. Trong quá khứ, vị vua áo đen này từng một lần bắt chính trận đấu của Argentina và họ thua trận.

Đó là màn ra quân World Cup 2022, dù Messi ghi bàn mở tỷ số trước thì Argentina để thua ngược 1-2 Saudi Arabia, tạo nên cú sốc lớn ở giải đấu, trong đó có 'điểm nhấn' từ chối đến 3 quả phạt đền của đại diện Nam Mỹ vì lỗi việt vị.

Bốn năm trước, Messi và Argentina khởi đầu “thua” nhưng giành cúp vàng trong ngày hạ màn, còn năm nay, họ sẽ có đoạn kết ra sao ở trận chiến cuối, có sự hiện diện của vua áo đen, Slavko Vincic?